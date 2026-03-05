Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. 20-и кръг в efbet Супер Волей: Решаващи сблъсъци в битката за плейофите

20-и кръг в efbet Супер Волей: Решаващи сблъсъци в битката за плейофите

  • 5 март 2026 | 10:53
  • 474
  • 0
20-и кръг в efbet Супер Волей: Решаващи сблъсъци в битката за плейофите

Шампионатът в efbet Супер Волей навлиза в ключова фаза с предстоящия 20-и кръг, който ще се изиграе на 6 и 7 март. Всеки мач вече носи сериозна тежест - както в битката за челните позиции, така и в борбата за място в плейофите.

6 март (петък)

18:00 ч. - Дунав vs ЦСКА

В Русе домакините от Дунав приемат ЦСКА в двубой с различни амбиции. „Червените“ ще търсят задължителни точки, за да останат в челната група, докато Дунав ще разчита на домакинския фактор, за да поднесе изненада.

18:30 ч. - Дея Спорт vs Славия

В зала „Бойчо Брънзов“ Дея приема Славия. Бургазлии традиционно са силни у дома и ще гонят победа, но „белите“ са способни да затруднят всеки съперник.

19:30 ч. - Монтана Волей vs Локомотив Авиа

Интригуващ сблъсък в Монтана. Домакините ще се опитат да подобрят представянето си, докато пловдивчани от Локомотив Авиа преследват ценни точки.

7 март (събота)
19:00 ч. - Нефтохимик 2010 vs Берое 2016

Нефтохимик приема Берое в двубой, който може да се окаже решаващ за разпределението на местата в първите позиции. Бургазлии рядко допускат грешки у дома, но старозагорци ще търсят силен отговор.

19:00 ч. - Левски София vs Черно море

В столицата Левски посреща Черно море. „Сините“ ще разчитат на стабилност и агресивен сервис, докато варненци ще опитат да изненадат с дисциплинирана игра и бърз преход в атака.

Какво да очакваме? 20-ият кръг предлага сблъсъци с пряко значение за класирането. Всеки спечелен гейм може да се окаже решаващ в края на редовния сезон. Очакват се оспорвани двубои, силни индивидуални изяви и нарастващо напрежение с наближаването на плейофите.

Време е за волейбол на високо ниво - efbet Супер Волей влиза в решаващата си фаза.

