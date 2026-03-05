Тренто с ценна победа над Варшава в първия плейоф на Шампионската лига

Първенецът на Италия Итас Трентино (Тренто) направи важна крачка към класиране напред в Шампионската лига.

Възпитаниците на Марсело Мендес записаха трудна, но много важна победа като гост в първата плейофна среща над полския Пройект (Варшава) с 3:2 (25:11, 17:25, 27:25, 19:25, 15:8) пред 2864 зрители в зала “Торвар”.

Пореден двубой за Тренто не игра голяма звезда Алесандро Микиелето, който се възстановява от контузия.

Френският диагонал Тео Форе заби 22 точки (5 аса, 53% ефективност в атака - +16).

Даниела Лавия (1 ас, 1 блок, 34% ефективност в атака, 16% перфектно и 42% позитивно посрещане - +8), Жорди Рамон (2 аса, 44% ефективност в атака, 10% перфектно и 26% позитивно посрещане - +4) и Флавио Жуалберто (3 блока, 77% ефективност в атака - +10) добавиха по 13 точки за Тренто.

Симон Торви се отличи с 10 точки (5 блока, 56% ефективност в атака - +7).

Линус Вебер бе най-резултатен за Варшава с 22 точки (1 ас, 2 блока, 58%% ефективност в атака - +16).

Бартош Беднож (2 блока, 43% ефективност в атака, 25% перфектно и 45% позитивно посрещане - +4) и Кевин Тили (50% ефективност в атака, 31% перфектно и 62% позитивно посрещане - +6).

Реваншът е на 11 март в Тренто.

ПРОЙЕКТ, ВАРШАВА (ПОЛША) - ИТАС ТРЕНТИНО, ТРЕНТО (ИТАЛИЯ) 2:3 (11:25, 25:17, 25:27, 25:19, 8:15)

ВАРШАВА: Ян Фирлей 2, Линус Вебер 22, Бартош Беднож 15, Кевин Тили 15, Карол Клос 6, Якуб Кохановски 2 - Дамян Войташек-либеро (Юри Семенюк 5, Михал Козловски, Бартош Гомулка)

Старши треньор: КАМИЛ НЕЛЕПКА

ТРЕНТО: Рикардо Сбертоли 3, Тео Форе 22, Жорди Рамон 13, Даниеле Лавия 13, Сомон Торви 10, Флавио Жуалберто 13 - Габриела Лауренцано-либеро (Никола Пезарези, Алесандро Бристот, Алесандро Акуароне, Габи гарсия 2)

Старши треньор: МАРСЕЛО МЕНДЕС.