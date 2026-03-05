Ресовия с важен успех над Кнак Рьозеларе в ШЛ

Полският Асеко Ресовия (Жешув) записа важна победа над белгийския Кнак Рьозеларе (Белгия) с 3:0 (25:16, 25:20, 25:18) в първия плейоф от Шампионската лига, който се игра пред 2300 зрители в зала “Подпромие”.

Артур Шалпук реализира 16 точки (1 ас, 4 блока, 52% ефективност в атака, 36% позитивно посрещане - +12) за Ресовия.

Карол Бутрин добави 12 точки (1 ас, 1 блок, 63% ефективност в атака +9).

Ясин Луати записа 11 точки.

Базил Дермо бе най-резултатен за Кнак с 11 точки (1 блок, 40% ефективност в атака - +3).

АСЕКО РЕСОВИЯ, ЖЕШУВ (ПОЛША) - КНАК РѝОЗЕЛАРЕ (БЕЛГИЯ) 3:0 (25:16, 25:20, 25:18)

РЕСОВИЯ: Марчин Януш 1, Карол Бутрин 12, Артур Шалпук 16, Ясин Луати 11, Дани Демяненко 8, Матеуш Пореба 6 - Павел Заторски-либеро (Ерик Шоджи-либеро)

Старши треньор: МАСИМО БОТИ

КНАК: Стийн Д’Хулст 1, Базил Дермо 11, Оскар Еспеланд 9, Ерик Сиксна 1, Пиетер Кулман 7, Ленарт Ван Елсен 6 - Денис Дерой-либеро (Бярне Анджелис-либеро, Мика Хаапаниеми, Матийс Десмет 8, Сепе Ван Хойвеген)

Старши треньор: МАТИЙС ВЕРХАНЕМАН.