Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Ресовия с важен успех над Кнак Рьозеларе в ШЛ

Ресовия с важен успех над Кнак Рьозеларе в ШЛ

  • 5 март 2026 | 15:29
  • 328
  • 0
Ресовия с важен успех над Кнак Рьозеларе в ШЛ

Полският Асеко Ресовия (Жешув) записа важна победа над белгийския Кнак Рьозеларе (Белгия) с 3:0 (25:16, 25:20, 25:18) в първия плейоф от Шампионската лига, който се игра пред 2300 зрители в зала “Подпромие”.

Артур Шалпук реализира 16 точки (1 ас, 4 блока, 52% ефективност в атака, 36% позитивно посрещане - +12) за Ресовия.

Карол Бутрин добави 12 точки (1 ас, 1 блок, 63% ефективност в атака +9).

Ясин Луати записа 11 точки.

Базил Дермо бе най-резултатен за Кнак с 11 точки (1 блок, 40% ефективност в атака - +3).

АСЕКО РЕСОВИЯ, ЖЕШУВ (ПОЛША) - КНАК РѝОЗЕЛАРЕ (БЕЛГИЯ) 3:0 (25:16, 25:20, 25:18)

РЕСОВИЯ: Марчин Януш 1, Карол Бутрин 12, Артур Шалпук 16, Ясин Луати 11, Дани Демяненко 8, Матеуш Пореба 6 - Павел Заторски-либеро (Ерик Шоджи-либеро)

Старши треньор: МАСИМО БОТИ

КНАК: Стийн Д’Хулст 1, Базил Дермо 11, Оскар Еспеланд 9, Ерик Сиксна 1, Пиетер Кулман 7, Ленарт Ван Елсен 6 - Денис Дерой-либеро (Бярне Анджелис-либеро, Мика Хаапаниеми, Матийс Десмет 8, Сепе Ван Хойвеген)

Старши треньор: МАТИЙС ВЕРХАНЕМАН.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Световното първенство по волейбол с ново име

Световното първенство по волейбол с ново име

  • 5 март 2026 | 14:29
  • 942
  • 2
Тренто с ценна победа над Варшава в първия плейоф на Шампионската лига

Тренто с ценна победа над Варшава в първия плейоф на Шампионската лига

  • 5 март 2026 | 12:04
  • 889
  • 0
20-и кръг в efbet Супер Волей: Решаващи сблъсъци в битката за плейофите

20-и кръг в efbet Супер Волей: Решаващи сблъсъци в битката за плейофите

  • 5 март 2026 | 10:53
  • 1197
  • 0
Русе домакин на финалния плейоф във Висша лига жени

Русе домакин на финалния плейоф във Висша лига жени

  • 4 март 2026 | 18:07
  • 1201
  • 0
Борислав Крачанов е новият старши треньор на гръцки гранд

Борислав Крачанов е новият старши треньор на гръцки гранд

  • 4 март 2026 | 17:13
  • 2551
  • 1
Президентът на БФВ обсъди подготовката за Евро 2026 с временно управляващия посолството на Република Полша

Президентът на БФВ обсъди подготовката за Евро 2026 с временно управляващия посолството на Република Полша

  • 4 март 2026 | 16:27
  • 986
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пловдив) 0:2 ЦСКА 1948, Кребс удвои

Локомотив (Пловдив) 0:2 ЦСКА 1948, Кребс удвои

  • 5 март 2026 | 15:44
  • 10795
  • 21
Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

  • 5 март 2026 | 15:12
  • 21356
  • 47
Сбогувахме се с големия Георги Велинов

Сбогувахме се с големия Георги Велинов

  • 5 март 2026 | 10:37
  • 17356
  • 21
ФК Ловеч приключи! Тимът напусна първенството

ФК Ловеч приключи! Тимът напусна първенството

  • 5 март 2026 | 13:31
  • 19566
  • 63
Лудогорец срещу Левски - третият сблъсък за месец, който може да реши титлата

Лудогорец срещу Левски - третият сблъсък за месец, който може да реши титлата

  • 5 март 2026 | 07:10
  • 24351
  • 138
В петък на Малена й предстои сложна операция

В петък на Малена й предстои сложна операция

  • 5 март 2026 | 09:20
  • 22478
  • 37