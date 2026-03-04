Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Джоел Ембийд отново е контузен

Джоел Ембийд отново е контузен

  • 4 март 2026 | 16:25
  • 133
  • 0
Джоел Ембийд отново е контузен

Центърът на Филаделфия Джоел Ембийд ще бъде извън игра поне в следващите три мача заради контузия на десния страничен коремен мускул, потвърждават допълнителните прегледи. Ембийд получи контузия преди два дни в мача срещу Маями, като получи разтежение на мускул, участващ в ротацията на торса и стабилизацията на тялото. Поради това той ще пропусне двубоите срещу Бостън, Сан Антонио и Юта, а завръщането му ще зависи от хода на възстановяването.

Голямата звезда на Сиксърс е участвал в 33 мача от НБА този сезон, със средно по 26,6 точки, 7,5 борби и 3,9 асистенции.

Филаделфия в момента е на шесто място в Източната конференция с баланс от 33 победи и 26 загуби, а отсъствието на опитния център ще представлява сериозно предизвикателство за тима в предстоящия график.

Когато е напълно готов, Джоел Ембийд има качествата да бъде сред най-добрите играчи в НБА, но той често не е на разположение на треньора Ник Нърс, което остава голям проблем. През предходните два сезона от възможни 164 мача той е изиграл едва 65, като и през тази състезателна година често е извън отбора. Филаделфия досега е изиграл 59 мача, а Ембийд е участвал в 33 от тях, което означава, че вече е пропуснал почти една трета от сезона.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Сезонът в Sesame НБЛ се подновява с 5 мача тази вечер

Сезонът в Sesame НБЛ се подновява с 5 мача тази вечер

  • 4 март 2026 | 15:48
  • 250
  • 0
Монеке: Дори да сме втори и да играем срещу Олимпиакос или Реал, всички биха казали, че ще загубим

Монеке: Дори да сме втори и да играем срещу Олимпиакос или Реал, всички биха казали, че ще загубим

  • 4 март 2026 | 14:49
  • 405
  • 0
Шумен се завръща в дома си за мача с Черно море

Шумен се завръща в дома си за мача с Черно море

  • 4 март 2026 | 14:44
  • 424
  • 0
Везенков и Уолкъп под въпрос за гръцкото дерби в Евролигата, Милутинов се завръща

Везенков и Уолкъп под въпрос за гръцкото дерби в Евролигата, Милутинов се завръща

  • 4 март 2026 | 14:35
  • 409
  • 0
Тъндър победи Булс без Гилджъс-Александър

Тъндър победи Булс без Гилджъс-Александър

  • 4 март 2026 | 11:52
  • 434
  • 0
Кливланд си отмъсти на Детройт

Кливланд си отмъсти на Детройт

  • 4 март 2026 | 10:44
  • 419
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Черно море 0:0 Арда, без точен удар на "Тича"

Черно море 0:0 Арда, без точен удар на "Тича"

  • 4 март 2026 | 16:45
  • 2975
  • 22
ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

  • 4 март 2026 | 08:00
  • 11399
  • 121
Жестът на Евертон Бала - символ на колектива в Левски

Жестът на Евертон Бала - символ на колектива в Левски

  • 4 март 2026 | 12:48
  • 13443
  • 32
Реал Мадрид отново насочи поглед към своя стара цел

Реал Мадрид отново насочи поглед към своя стара цел

  • 4 март 2026 | 14:27
  • 8672
  • 9
Звезда на Лудогорец под въпрос за дербито с Левски

Звезда на Лудогорец под въпрос за дербито с Левски

  • 4 март 2026 | 10:20
  • 18848
  • 19
Ливърпул се изложи срещу последния

Ливърпул се изложи срещу последния

  • 4 март 2026 | 00:10
  • 47630
  • 47