Джоел Ембийд отново е контузен

Центърът на Филаделфия Джоел Ембийд ще бъде извън игра поне в следващите три мача заради контузия на десния страничен коремен мускул, потвърждават допълнителните прегледи. Ембийд получи контузия преди два дни в мача срещу Маями, като получи разтежение на мускул, участващ в ротацията на торса и стабилизацията на тялото. Поради това той ще пропусне двубоите срещу Бостън, Сан Антонио и Юта, а завръщането му ще зависи от хода на възстановяването.

Голямата звезда на Сиксърс е участвал в 33 мача от НБА този сезон, със средно по 26,6 точки, 7,5 борби и 3,9 асистенции.

Филаделфия в момента е на шесто място в Източната конференция с баланс от 33 победи и 26 загуби, а отсъствието на опитния център ще представлява сериозно предизвикателство за тима в предстоящия график.

Когато е напълно готов, Джоел Ембийд има качествата да бъде сред най-добрите играчи в НБА, но той често не е на разположение на треньора Ник Нърс, което остава голям проблем. През предходните два сезона от възможни 164 мача той е изиграл едва 65, като и през тази състезателна година често е извън отбора. Филаделфия досега е изиграл 59 мача, а Ембийд е участвал в 33 от тях, което означава, че вече е пропуснал почти една трета от сезона.

Снимки: Gettyimages