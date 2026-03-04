Популярни
Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите във Франция

  • 4 март 2026 | 16:11
  • 187
  • 0
Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите във Франция

Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на твърда настилка в Агетмо (Франция) с награден фонд от 15 хиляди долара.

Поставената под №5 българка победи със 7:5, 6:2 испанката Клаудия Ферер Перес. Срещата продължи 1 час и 52 минути.

19-годишната Енчева изостана с 3:5 в първия сет, но спечели следващите четири гейма и го затвори със 7:5. Българката реализира пробив още в първия гейм на втората част, а след нов брейк в седмия гейм триумфира с крайното 6:2.

В спор за място на полуфиналите Енчева ще се изправи срещу третата поставена Елизавета Котляр (Украйна).

