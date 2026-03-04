Кючуков: За Марек трябва да се работи с голямо сърце

Бившият полузащитник Анжело Кючуков застана начело на Марек (Дупница) като старши треньор и говори за предизвикателството, което му предстои.

"Няма да се лъжем, има напрежение, но това е нормално. Като влезеш в тази съблекалня – толкова много спомени, мачове. За Марек трябва да се работи с голямо сърце и със себераздаване. Трябва да благодарим и на Танчо Калпаков. Много му се насъбра, въпреки че отборът е добре подготвен. Той е уникален човек, но в треньорската професия понякога е така, той пожела да си тръгне.



Сега е тежък моментът, не толкова за това, че сме назад в класирането. На момчетата им трябва спокойствие, една победа и психологически ще се отпуснат. Но въобще не съм се замислял да поема тима, защото усетих, че трябва да помогна на моя любим клуб. Искам да им предам тази страст и енергия. В мачовете трябва да вкараме сърце и повече характер. Всичко друго го има", заяви Кючуков.