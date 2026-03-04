Кике Санчес Флорес ще спасява Алавес

Алавес официално обяви раздялата си с досегашния старши треньор Едуардо Кудет. Договорът с наставника беше прекратен по взаимно съгласие, а на неговия пост клубът назначи Кике Санчес Флорес.

Контрактът с 61-годишния специалист, който е познат с работата си в клубове като Валенсия, Атлетико Мадрид и Хетафе, е до юни 2028 година.

За последно Санчес Флорес води Севиля, но напусна андалусийци напусна през юни 2024 година.

В момента Алавес се намира на 16-о място в класирането на Ла Лига с актив от 27 точки след изиграни 26 кръга. Под ръководството на Едуардо Кудет тимът спечели само 2 точки в последните си пет мача.

В следващия кръг Алавес ще се изправи срещу Валенсия на 8 март.

Снимки: Gettyimages