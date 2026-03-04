Популярни
ПСВ пропусна шанса за дубъл

  • 4 март 2026 | 01:18
ПСВ пропусна шанса за дубъл

ПСВ Айндховен отпадна на полуфиналите в турнира за Купа на Нидерландия. "Филипсите" загуиха с 2:3 от НЕК Неймеген и пропуснаха възможността да завършат сезона с дубъл, след като в Ередивизи са убедителен лидер и е само въпрос на време да спечелят титлата.

ПСВ премина с лекота предишните кръгове, но срещу НЕК отборът на Петер Бош подходи твърде високомерно и беше наказан. Домакините бяха в серия от 4 мача без победа, но в точния момент показаха най-доброто от себе си и стигнаха до финала. Там техен съперник ще е АЗ Алкмаар или Текстар.

По-рано през сезона ПСВ спечели визитата си в Неймеген с 5:3, но днес беше различно. Още в 6-ата минута домакините взеха преднина с гол на ветерана Бриан Линсен след неубедителна намеса на вратаря Матей Коварж. ПСВ отговори много бързо и до средата на първата част направи обрат с попадения на Исмаел Сайбари (16') и Денис Ман (20').

В 37-ата минута защитникът на домакините Елиазер Даса изненада Коварж с красив удар от границата на наказателното поле - 2:2. Голямата радост на НЕК Неймеген донесе Басар Йонал в 61-вата минута, когато отблизо засече центриране от левия фланг и клсира тима си за финала.

Снимки: Imago

