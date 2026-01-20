Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Равенство за Арда, загуба за Септември и важни новини около националния отбор – на живо с обзора на Sportal.bg
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Любо Пенев се завърна в България

Любо Пенев се завърна в България

  • 20 яну 2026 | 17:34
  • 4261
  • 8
Любо Пенев се завърна в България

Любо Пенев вече е в България. Това съобщи телевизионният водещ Ники Кънчев в социалните мрежи. Както е известно, Ел Голеадор се подлагаше на лечение на рак с имунотерапия в клиника в Дрезден, където за него се грижеха едни от най-добрите специалисти в Германия. В последно време той се е почувствал по-добре и е пожелал да се прибере у нас, където да продължи лечението му. За прибирането му се погрижи собственикът на ЦСКА Валтер Папазки, който изпрати специално оборудван самолет.

"Любчо Пенев вече се прибра в България. Самолетът, който му беше изпратен от Валтер Папазки и който е оборудван с медицинско оборудване се приземи в 14,25 летището в София. Стискаме палци на Любо родният въздух и енергията на българите да му помогне. Наистина у дома и стените помагат!"

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Еврогол отне победата на Арда

Еврогол отне победата на Арда

  • 20 яну 2026 | 15:44
  • 6948
  • 5
Георги Кабаков ще свири мач от Лига Европа

Георги Кабаков ще свири мач от Лига Европа

  • 20 яну 2026 | 13:28
  • 1373
  • 2
Лудогорец с исторически сблъсък в Шотландия

Лудогорец с исторически сблъсък в Шотландия

  • 20 яну 2026 | 13:04
  • 3585
  • 2
Димитров на въпрос за Васко да Гама от Бояна: С шеги го докарахме дотук

Димитров на въпрос за Васко да Гама от Бояна: С шеги го докарахме дотук

  • 20 яну 2026 | 12:58
  • 1490
  • 3
Съдията от Малмьо – Лудогорец ще ръководи и гостуването на разградчани в Глазгоу

Съдията от Малмьо – Лудогорец ще ръководи и гостуването на разградчани в Глазгоу

  • 20 яну 2026 | 11:59
  • 2173
  • 0
ЦСКА с тежка тренировка ден преди най-сериозната контрола в Турция, халф се прибра в София

ЦСКА с тежка тренировка ден преди най-сериозната контрола в Турция, халф се прибра в София

  • 20 яну 2026 | 11:28
  • 7402
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

  • 20 яну 2026 | 18:13
  • 17413
  • 7
Брюж нанесе бърз двоен удар на Кайрат в първия мач в ШЛ за тази вечер

Брюж нанесе бърз двоен удар на Кайрат в първия мач в ШЛ за тази вечер

  • 20 яну 2026 | 17:30
  • 17745
  • 1
Димитров: За Индонезия най-опитните няма да пътуват, редим мачове с участници на Мондиала

Димитров: За Индонезия най-опитните няма да пътуват, редим мачове с участници на Мондиала

  • 20 яну 2026 | 08:55
  • 19334
  • 61
Григор Димитров не издържа физически и напусна Australian Open в първи кръг

Григор Димитров не издържа физически и напусна Australian Open в първи кръг

  • 20 яну 2026 | 10:05
  • 46475
  • 91
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 20 яну 2026 | 07:45
  • 122336
  • 41