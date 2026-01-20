Любо Пенев се завърна в България

Любо Пенев вече е в България. Това съобщи телевизионният водещ Ники Кънчев в социалните мрежи. Както е известно, Ел Голеадор се подлагаше на лечение на рак с имунотерапия в клиника в Дрезден, където за него се грижеха едни от най-добрите специалисти в Германия. В последно време той се е почувствал по-добре и е пожелал да се прибере у нас, където да продължи лечението му. За прибирането му се погрижи собственикът на ЦСКА Валтер Папазки, който изпрати специално оборудван самолет.

"Любчо Пенев вече се прибра в България. Самолетът, който му беше изпратен от Валтер Папазки и който е оборудван с медицинско оборудване се приземи в 14,25 летището в София. Стискаме палци на Любо родният въздух и енергията на българите да му помогне. Наистина у дома и стените помагат!"