  1. Sportal.bg
  2. Монтана
  3. Акис Вавалис: Ще напусна отбора, когато спра да вярвам

Акис Вавалис: Ще напусна отбора, когато спра да вярвам

  • 3 март 2026 | 15:51
  • 142
  • 0

Наставникът на Монтана Акис Вавалис беше много разочарован след поражението с 0:1 от Спартак Варна.

„Има няколко причини за загубата. Влязохме горе-долу добре, но нямахме агресия. Момчетата изглеждаха тежки и уморени. Имахме тежко пътуване и може би това е една от причините за загубата. През второто полувреме темпото не беше високо и стояхме по-добре на терена. След червения картон пропуснахме голям шанс. Имаме четири загуби, три от които след корнери и дузпа. Много е неприятно. Твърде малко е да създадем само една ситуация. Имахме много предпоставки да създадем повече положения. Можеше поне да завършим наравно. Ако нямах вяра, нямаше да съм тук. Ще напусна отбора, когато спра да вярвам. Това е период, който можем да променим само с работа. Вижда се, че ни липсват много неща в офанзивен план и нямаме качество. В защита има голямо подобрение, но в атака…“.

