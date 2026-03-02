Ходжкинсън обмисля участие и в щафетата на Световното

Блестящият старт на 2026 г. за Кийли Ходжкинсън продължи в неделя следобед (1 март), когато тя записа най-бързото си бягане на 400 метра с време 51.49 секунди в "Емирейтс Арена“ в Глазгоу. С този резултат тя подобри предишния си личен рекорд в зала от 52.42, като времето е по-добро и от най-силното ѝ постижение на открито – 51.61.

Това е поредното изключително представяне на олимпийската шампионка, чиято първа поява за годината донесе британски рекорд на 800 метра в зала с 1:56.33 на 14 февруари. Само пет дни по-късно тя разби дългогодишния световен рекорд с време 1:54.87 в Лиевен.

Кийли Ходжкинсън с личен рекорд на 400 метра в зала

Подготовката ѝ за първото ѝ участие на Световно първенство в зала изглежда върви по план. Според Athletics Weekly Ходжкинсън дори обмисля да бъде включена в британския отбор за щафетата 4х400 метра в Торун, въпреки че финалът на щафетата е само 45 минути след финала на 800 метра за жени в последния ден на състезанието в Полша.

"Сложете ме на втори пост!“, усмихна се тя, след като завърши първото си бягане на 400 метра от две години насам. "Трябва да съм доволна от абсолютния си личен рекорд. Исках да бягам малко по-бързо, но е толкова различно от 800 метра и беше добре да сляза на по-къса дистанция.“

Снимки: Imago