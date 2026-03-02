Зидан за Феномена: Съотборниците ни спираха тренировки, за да го гледат

Бившата звезда на Реал Мадрид Зинедин Зидан сподели впечатленията си от съвместния си престой с бразилската легенда Роналдо в кралския клуб.

„Феномен! И не само за мен! Той си остава такъв и до днес. Уникален“, заяви Зидан.

🚨 Zinedine Zidane 🇫🇷 était juste 𝗖𝗛𝗢𝗤𝗨𝗘́ par le niveau de Ronaldo 🇧🇷. 😱



« Le "Fenomeno" ! Et pas que pour moi ! 𝗜𝗹 𝗹𝗲 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗲. 𝗨𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲. J'ai eu la chance de pouvoir jouer longtemps avec lui, à côté de moi au Real.



— Actu Foot (@ActuFoot_) March 2, 2026

„Имах късмета да играя дълго време рамо до рамо с него в Реал. Той наистина беше Феномен с главна буква. Притежаваше всичко, а освен това беше добър и весел човек! Искаше ти се да направиш всичко, за да се сприятелиш с него“, продължи изтъкнатият французин.

„Но трябваше да го видите на тренировките. Невероятно. Някои от момчетата спираха да играят, само за да го гледат. Беше също толкова красиво, колкото и по време на мачовете“, завърши Зидан.