  Футбол свят
  2. Футбол свят
  Зидан за Феномена: Съотборниците ни спираха тренировки, за да го гледат

Зидан за Феномена: Съотборниците ни спираха тренировки, за да го гледат

  • 2 март 2026 | 22:26
Зидан за Феномена: Съотборниците ни спираха тренировки, за да го гледат

Бившата звезда на Реал Мадрид Зинедин Зидан сподели впечатленията си от съвместния си престой с бразилската легенда Роналдо в кралския клуб.

„Феномен! И не само за мен! Той си остава такъв и до днес. Уникален“, заяви Зидан.

„Имах късмета да играя дълго време рамо до рамо с него в Реал. Той наистина беше Феномен с главна буква. Притежаваше всичко, а освен това беше добър и весел човек! Искаше ти се да направиш всичко, за да се сприятелиш с него“, продължи изтъкнатият французин.

„Но трябваше да го видите на тренировките. Невероятно. Някои от момчетата спираха да играят, само за да го гледат. Беше също толкова красиво, колкото и по време на мачовете“, завърши Зидан.

Болоня покоси Пиза със страхотен късен гол, Божинов този път не игра

  • 2 март 2026 | 21:40
Нидерландия ще играе приятелски мач с Алжир преди Мондиал 2026

  • 2 март 2026 | 21:22
Влахович може да се завърне срещу Божинов и компания

  • 2 март 2026 | 21:18
Реал Мадрид 0:1 Хетафе, ялов натиск на домакините

  • 2 март 2026 | 22:00
Положителни новини за Милан преди дербито с Интер

  • 2 март 2026 | 20:48
Реал Мадрид с информация за Мбапе, от екипа му отричат за операция

  • 2 март 2026 | 20:34
Предаде ли се Лудогорец? Нова издънка на "орлите" направи титлата мираж

  • 2 март 2026 | 19:53
България се справи с Армения в Ереван по пътя към квалификациите за ЕвроБаскет 2029

  • 2 март 2026 | 20:24
Реал Мадрид 0:1 Хетафе, ялов натиск на домакините

  • 2 март 2026 | 22:00
Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

  • 2 март 2026 | 11:30
Черно море разсея слуховете за оставка на Илиан Илиев

  • 2 март 2026 | 15:55
Дербито Лудогорец – Левски ви очаква с награда 65" 4K Ultra HD телевизор!

  • 2 март 2026 | 15:48
