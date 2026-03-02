Георги Ганчев: Този трофей дойде малко по-трудно отколкото миналата година, но пък беше по-очакван

"Този трофей дойде малко по-трудно отколкото миналата година, но пък беше по-очакван. Ние имахме добре подготвен отбор и физически, и психически, и игрово. Въпреки че на полуфинала и на финала не изиграхме най-добрите си мачове, въпреки това спечелихме Купата. Вярно, малко по-инфарктно, но така или иначе, това е вече шеста купа в нашата витрина и втора поредна, Купата е отново във Варна". Това заяви президентът на Черно море Тича д-р Георги Ганчев след среща на състезатели и треньорите на отбора с кмета на Варна Благомир Коцев.

В отговор на въпрос защо отборът не играе в зала "Конгресна" на Двореца на Културата и Спорта, д-р Ганчев обясни, че проблемът е по-сложен, защото, не че няма съдействие от Общината и Двореца на културата и спорта, но програмата за заетостта на зала „Конгреса“ се прави много по-рано.

„Проблемът е чисто логистичен. Програмата за шампионата на Националната баскетболна лига излиза в края на август и тогава вече повечето мероприятия, с които Дворецът е ангажиран, са планирани“, обясни президентът на клуба.



По думите му така е станало и през тази година. "Има първенства по спортна и художествена гимнастика, които са планирани много отдавна, и ние просто нямаше как да заявим нашите дати за плейофите", посочи той.

„Лошото е в момента, че нашата зала наистина не отговаря на стандартите и много е вероятно да се наложи да играем, Дай Боже да се класираме за финала, в друг град“, каза Ганчев.



Запитан в Шумен или в Бургас той посочи, че е по-вероятно Черно море Тича да играе в някой от тези два града, които са по-близко и имат добри зали.

„Това не е добра реклама, нито за нашия клуб, нито за Общината. Мисля, че започнахме вече разговори за бъдеще да има осигурена база, в която да се провеждат състезания от този мащаб“, разкри президентът.



Запитан за нова зала ли става въпрос Ганчев каза, че говори за нова зала, за нов комплекс, в който по думите му „ще могат да се провеждат шампионатни мачове по баскетбол, волейбол, дори хандбал, така че това нещо трябва да се направи“.

