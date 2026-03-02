Миньор се раздели с още един играч

Миньор 2015 се раздели с Константин Паисиев, това съобщиха от пернишкия клуб.

Той се присъедини към „жълто-черния“ отбор на 1 март 2023-а и бързо стана важна част от състава. Баскетболистът допринесе за развитието и утвърждаването на клуба на професионално ниво.

В периода си с екипа на Миньор 2015 той спечели Регион „Запад“, Купата на България и стана национален шампион в ББЛ А група, като записа близо три сезона с отбора в Sesame НБЛ.

В края на месец февруари пернишкият клуб се раздели и с черногорския гард Филип Бакич.

Снимка: НБЛ