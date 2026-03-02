Васил Евтимов: Силно се надявам тази година да направим първия требъл в историята на България

„Силно се надявам тази година да направим първия требъл в историята на България. Както знаете спечелихме Суперкупата, сега спечелихме Купата на България, единствената наша цел, която остана за този сезон, е да станем шампиони.“ Това каза треньорът на Черно море Тича Васил Евтимов след среща на състезателите, щаба и президента на клуба с кмета на Варна Благомир Коцев.

За новият състезател в отбора Даръл Дейвис специалистът каза, че по принцип варненският тим няма да е първият отбор, който ще играе с пeтима чужденци. „Спартак Плевен играе цял сезон с петима, също така и Миньор, ние просто искаме да се застраховаме“, каза Евтимов.

„Знаете, че миналата година, когато Евгени Хаджирусев се контузи, накрая играхме само с един гард. Евгени в момента е още в процес на възстановяване и ние просто искаме да се застраховаме“, обясни наставникът.

„Подписахме с много добър играч. Играч, който има опит в лигата, познава лигата, стана MVP на лигата преди две години. Така, че сме много щастливи, че той прие да играе за нашия отбор", каза още Васил Евтимов.

Той допълни, че според него вече е крайно време да се даде малко почивка на Джелани Уотсън-Гейл, защото по думите му "в продължение на две трети от сезона той игра почти сам". „Натрупаха му се доста минути, видяхте и на турнира за Купата, даже последния мач беше доста изморен, така че мисля, че момчето има нужда от малко помощ и това беше една от причината да привлечем новия играч“, посочи специалистът.

В отговор на въпрос Васил Евтимов каза, че Даръл Дейвис пристига в четвъртък във Варна и няма да може да играе в предстоящия двубой срещу Шумен. За срещата с Локомотив Пловдив в неделя, която е повторение на финала за Купата, Дейвис ще е на линия.

„Купата е интересен турнир, малко по-различно от другите, но ни остават три месеца да се подготвим, да дойде новият играч, да започне да тренира с нас и да се подготвим за третата врътка и плейофите“, обобщи Васил Евтимов.

