  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Адетокунбо: Ако зависеше само от мен, може би вече щях да съм напуснал Милуоки

  • 20 фев 2026 | 04:18
  • 339
  • 0
Янис Адетокунбо, въпреки циркулиращите слухове, остана в Милуоки Бъкс и след края на периода за трансфери на 5 февруари. Въпреки това, неговите изявления отново разбуниха духовете.

„Не знам дали ще си тръгна, не зависи от мен. Ако беше изцяло мое решение, може би вече щях да съм си тръгнал“, заяви гръцката суперзвезда пред Cosmote TV, уточнявайки кога ще има пълен контрол над ситуацията: „След година и половина, когато стана свободен агент на 32 години, тогава ще зависи от мен. Както казват американците, мненията са евтини. В момента съм в Милуоки.“

Относно завръщането си в игра, Адетокунбо беше категоричен, заявявайки, че ще играе, стига да е здрав. „Никой не може да ми каже да не играя. Никога не съм давал това право. Докато краката ми държат, ще бъда там.“

