ФА иска да тества "треньорско предизвикателство" при ВАР

Системата за видеопомощ на съдиите (ВАР) отдавна предизвиква противоречия след въвеждането си в Премиър лийг през сезон 2019/20, но сега футболните законодатели в Англия настояват за значителна промяна в технологията. Английската футболна асоциация (ФА) обмисля въвеждането на „треньорско предизвикателство“ в опит да се намали броят и продължителността на забавянията, причинени от ВАР. Технологията се използва във Висшата лига от сезон 2019/20, припомня “Мирър”.

Вместо да намали спорните съдийски отсъждания обаче, оплакванията само се увеличиха. Някои смятат, че ВАР не успява да елиминира грешките на длъжностните лица, докато други са раздразнени от дългите прекъсвания на играта, които технологията причинява.

Един от възможните пътища, по които ФА може да поеме, е използването на техника, подобна на „треньорското предизвикателство“. Това би означавало прилагане на система, сходна с тази в крикета, където треньорите ще разполагат с две неуспешни оспорвания на мач. При успешно оспорване, довело до промяна на решението, правото на обжалване ще се запазва.

ВАР и други технологии ще продължат да се използват за обективни решения като засади, но при субективни ситуации мениджърите ще имат възможност да поискат преразглеждане от системата. Международният борд на футболните асоциации (IFAB) предстои да проведе двугодишен преглед на системата, а ФА ще настоява за въвеждане на пробна схема.

Изпълнителният директор на ФА Марк Бълингам заяви: „Друга интересна област е да видим какво можем да научим от други провеждани експерименти. Например модели, при които реферите ръководят мача, но треньорът има система за оспорване.“

„Какво можем да научим от това? Има ли елементи, които трябва да обмислим за бъдещето? Защото това променя динамиката, намалява броя на намесите от ВАР и на практика прехвърля отговорността върху треньора“, добави той.

„Мисля, че това е нещо, от което можем да продължим да се учим, докато тестваме този модел в части от играта, които в момента не могат да си позволят пълна ВАР система. Но това не означава, че моделът непременно е грешен за бъдещето.“

Бълингам допълни: „В момента тече преглед, който разглежда как да използваме ВАР по най-добрия начин и как да намерим баланса между вземането на правилните ключови решения и избягването на забавяне на играта.“

Въпреки че ФА е голям привърженик на системата, бившият съдия Дейвид Елъри не е съгласен. Говорейки за въвеждането на предизвикателства, настоящият технически директор на IFAB заяви: „Няма причина да има предизвикателства с ВАР, защото видео асистент-реферите проверяват всеки един инцидент. Тази система е предназначена главно за състезания, където имате само една, две, три или най-много четири камери.“