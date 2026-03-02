Бабангида: Левски и ЦСКА подходиха високомерно и надменно в този кръг

Бившият футболист на Левски и националния тим Емил Ангелов – Бабангида бе гост в актуално студио Дерби. Някогашният нападател от славния шампионски тим на сините коментира играта от отбора от Герена срещу Локомотив Сф, както и представянето на състава в първенството досега. Ангелов отдели време и за изненадващата загуба на ЦСКА от Септември, както и сподели мнението си за проблемите на футбола в Хасково и при подрастващите като цяло у нас.

„Ранният гол на Бала даде комфортно предимство на Левски, но след него футболистите подходиха високомерно към противника до края на първото полувреме. А отборът на Локомотив не заслужаваше това, тъй като показа добра игра с много опитни футболисти, които знаеха как да издебнат своя момент. Все пак и с малко спортно щастие Левски успя да се върне в мача след 2:1. Нещастният автогол също помогна, но да не забравяме, че при такива ситуации публиката на Герена може да обърне нещата, както и стана. Един шампионски отбор трябва да играе във всеки мач на едно високо ниво и да решава срещите си още в първите 30 минути. Но остават много мачове до края на първенството. Предстои среща в Разград. Лудогорец е освирепял от загубата в Будапеща и отпадането от Европа и ще иска да се реваншира в четвъртък“, коментира Ангелов. Той сподели мнението си и за поражението на червените от Борисовата градина от Септември.

„Наистина това беше изненада. Голяма изненада. Според мен ЦСКА има добро бъдеще с треньора си, младо момче, което се представя перфектно. Не е моя работа да се меся в делата на треньора, играта си е негова работа, ала като страничен човек и фен на футбола мога да кажа, че ЦСКА подходи доста надменно в този мач. Никога във футболна не трябва да бъде подценяван противник или дадена ситуация. Никога. Но пък е хубаво сега, че отбор на последните места може да бие първите...“, завърши Бабангида.