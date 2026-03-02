Схилдер започва защитата на диамантената си корона в Шанхай

Действащата световна и шампионка от Диамантената лига в тласкането на гюле Джесика Схилдер от Нидерландия ще започне защитата на титлата си от веригата в Шанхай/Кецяо през май.

Нидерландската звезда в тласкането на гюле ще направи първата си стъпка към защитата на трофея от Диамантената лига на втория турнир за сезона в Шанхай/Кецяо на 16 май.

През 2025 г. Схилдер се радваше на най-успешния сезон в кариерата си, като постигна четири победи в Диамантената лига по пътя към първата си титла от веригата.

Тя започна 2025 г. с рекорд на турнира от 20.47 метра на откриването на сезона на Диамантената лига в Сямън и я завърши със златен медал от Световното първенство по лека атлетика в Токио.

27-годишната атлетка си изгради навика да изтръгва победи в последния момент, печелейки с последния си опит както на Диамантената лига в Монако, така и на Световното първенство.

Сега тя се завръща в Китай като действаща световна, европейска и шампионка от Диамантената лига и ще се надява да отнеме първото място от Чейс Джаксън в световната ранглиста през 2026 г.

"Нямам търпение да започна сезона си в Диамантената лига в Къцяо тази година след такъв специален минал сезон“, заяви тя.

"Очаквам с нетърпение да се завърна в Китай и особено на Диамантената лига в Шанхай, за да направим страхотно шоу заедно с момичетата. Надявам се да ви видя всички на стадиона на 16 май!“