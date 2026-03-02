Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Схилдер започва защитата на диамантената си корона в Шанхай

Схилдер започва защитата на диамантената си корона в Шанхай

  • 2 март 2026 | 15:22
  • 174
  • 0
Схилдер започва защитата на диамантената си корона в Шанхай

Действащата световна и шампионка от Диамантената лига в тласкането на гюле Джесика Схилдер от Нидерландия ще започне защитата на титлата си от веригата в Шанхай/Кецяо през май.

Нидерландската звезда в тласкането на гюле ще направи първата си стъпка към защитата на трофея от Диамантената лига на втория турнир за сезона в Шанхай/Кецяо на 16 май.

През 2025 г. Схилдер се радваше на най-успешния сезон в кариерата си, като постигна четири победи в Диамантената лига по пътя към първата си титла от веригата.

Тя започна 2025 г. с рекорд на турнира от 20.47 метра на откриването на сезона на Диамантената лига в Сямън и я завърши със златен медал от Световното първенство по лека атлетика в Токио.

27-годишната атлетка си изгради навика да изтръгва победи в последния момент, печелейки с последния си опит както на Диамантената лига в Монако, така и на Световното първенство.

Сега тя се завръща в Китай като действаща световна, европейска и шампионка от Диамантената лига и ще се надява да отнеме първото място от Чейс Джаксън в световната ранглиста през 2026 г.

"Нямам търпение да започна сезона си в Диамантената лига в Къцяо тази година след такъв специален минал сезон“, заяви тя.

"Очаквам с нетърпение да се завърна в Китай и особено на Диамантената лига в Шанхай, за да направим страхотно шоу заедно с момичетата. Надявам се да ви видя всички на стадиона на 16 май!“

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Европейската атлетика: Невероятен требъл за Саръбоюков!

Европейската атлетика: Невероятен требъл за Саръбоюков!

  • 1 март 2026 | 23:26
  • 3220
  • 0
Лиляна Георгиева №1 на 800 и 1500 метра в София, Давид Добрев в седмобоя

Лиляна Георгиева №1 на 800 и 1500 метра в София, Давид Добрев в седмобоя

  • 1 март 2026 | 23:07
  • 1563
  • 0
Шампионски дубъл на 1500 и 3000 м за Иван Андреев

Шампионски дубъл на 1500 и 3000 м за Иван Андреев

  • 1 март 2026 | 22:49
  • 2314
  • 0
Димитър Панделиев с три златни медала на Националния шампионат

Димитър Панделиев с три златни медала на Националния шампионат

  • 1 март 2026 | 22:25
  • 1281
  • 0
Андреа Савова с четири медала в София, три златни

Андреа Савова с четири медала в София, три златни

  • 1 март 2026 | 21:59
  • 2581
  • 1
Саръбоюков пред Sportal.bg: Тихомир Иванов е човекът, който надъха малкия Божидар да започне професионално с лека атлетика

Саръбоюков пред Sportal.bg: Тихомир Иванов е човекът, който надъха малкия Божидар да започне професионално с лека атлетика

  • 1 март 2026 | 21:13
  • 8102
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

  • 2 март 2026 | 11:30
  • 7760
  • 8
Без право на грешка - Лудогорец излиза за задължителен успех срещу Локо (Пд)

Без право на грешка - Лудогорец излиза за задължителен успех срещу Локо (Пд)

  • 2 март 2026 | 06:45
  • 11614
  • 51
20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

  • 2 март 2026 | 12:39
  • 19536
  • 40
Евертон Бала вече е №1 в efbet Лига

Евертон Бала вече е №1 в efbet Лига

  • 2 март 2026 | 08:49
  • 15364
  • 24
Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

  • 2 март 2026 | 10:17
  • 5629
  • 1
Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

  • 2 март 2026 | 08:30
  • 5233
  • 7