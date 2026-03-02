Кийли Ходжкинсън с личен рекорд на 400 метра в зала

Британската атлетка Кийли Ходжкинсън постигна впечатляващ личен рекорд на 400 метра по време на турнира Scottish Athletics Indoor Invitational 2026, демонстрирайки отлична форма.

Времето ѝ я нарежда на 11-то място в европейската ранглиста за годината, което доказва, че тя е конкурентоспособна на елитно ниво и в двете дисциплини.

Ходжкинсън, която спечели бронз на 400 метра на Европейското първенство по лека атлетика до 23 години през 2023 г., досега се беше концентрирала основно върху коронната си дисциплина – 800 метра.

"Беше забавно и вълнуващо. Радвах се, че дойдох тук, за да бягам 400 метра. Не бях имала възможност да го направя от две години заради контузии, така че беше добър ден да завърша едно бягане – и то с добро време“, заяви тя.

"Обичам да се възприемам като атлет на 400/800 метра и постоянно работя върху 400-те метра, просто не ми се случва често да се състезавам. Страхотно е, че успях да включа едно такова бягане, а и е забавно. Понякога постоянното бягане на 800 метра може да дойде в повече“, добави Ходжкинсън.

С поглед към Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун, което ще се проведе от 20 до 22 март, Ходжкинсън е амбицирана да добави към колекцията си и световна титла.

"Напрежението е изцяло в съзнанието, а ако има такова, то идва от самата мен. Все още не съм участвала на световно в зала, така че наистина бих искала световна титла. Привилегия е да бъда в тази позиция и се надявам да оправдая очакванията на всички, както и своите собствени“, каза тя.

Атлетката потвърди, че приоритетът ѝ на открито е Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам от 10 до 16 август. Тя няма да се състезава на Игрите на Британската общност в Глазгоу през 2026 г.

В друга дисциплина Хънтър Бел също показа добра форма. През 2024 г. и 2025 г. тя се състезава на 1500 метра на Световното първенство по лека атлетика в зала, като се класира съответно на четвърто и трето място.

Въпреки изключително успешното си лято на 800 метра, Хънтър Бел потвърди пред сайта на Европейската атлетика, че в момента е "изцяло в режим 1500 метра“.

"Исках просто да направя едно бягане на 800 метра за стимул, за скоростен стимул“, добави Хънтър Бел. "Остават само няколко седмици до Световното, така че целта е просто да вляза в остра форма. Днес беше нещо като тежка тренировка. И съм доволна от времето.“

"Участвала съм на две световни първенства, класирах се четвърта, а след това трета, така че да се надяваме, че третият път ще е на късмет“, завърши тя.