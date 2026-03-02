Ауани подобри италианския рекорд в маратона на Токио с време 2:04:26

Действащият европейски шампион в маратона Илиас Ауани постави нов национален рекорд на Италия по време на маратона в Токио в неделя (1) сутринта.

В същия град, където спечели бронзов медал при изключително тежки условия на жега и влажност на Световното първенство по лека атлетика през 2025 г., Ауани завърши шести с време 2:04:26. Победител в състезанието стана етиопецът Тадесе Такеле с 2:03:37.

Ауани проведе състезанието си много добре тактически, преминавайки през средата на дистанцията на 11-о място с време 62:00. През втората половина той постепенно напредваше в класирането. С постижението си Ауани подобри с почти минута предишния италиански рекорд от 2:05:26, поставен от Йоханес Киапинели през 2024 г., и се изкачи до седмо място в европейската ранглиста за всички времена.

"Бях печелил медали, разбира се, но това, че все още не ги бях съчетал със значимо времево постижение, ме притесняваше. Сега го имам и знам, че мога да постигна поне 2:03, но е хубаво да се подобрявам стъпка по стъпка.“

"За съжаление, в последните пет километра получих крампи и на двата прасеца, а в последните 2 километра беше направо паническо; мислех, че ще падна. Това е малък проблем, който ще трябва да отстраним за в бъдеще“, заяви Ауани, цитиран от FIDAL.

След като си осигури италианския рекорд в маратона, Ауани сега ще се съсредоточи върху Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, което ще се проведе от 10 до 16 август. Той обаче все още не е решил дали ще защитава титлата си в маратона в английския град това лято.

"Ще се върна в Италия щастлив и удовлетворен. Готов съм да се концентрирам върху Европейското първенство в Бирмингам през август, като дистанцията все още не е определена, както и върху Световното първенство по шосейно бягане в Копенхаген през септември“, добави Ауани.

При жените победителка стана кенийката Бригид Косгей с рекордно за трасето и за Азия време от 2:14:29. Норвежката Кристине Ейкрем Енгесет беше най-добре представилата се европейка, завършвайки на 15-о място с 2:28:57 в своя дебют в маратона.

Снимки: Gettyimages