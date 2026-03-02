Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Два европейски рекорда под 20 години в един ден!

  • 2 март 2026 | 11:49
Томаш Хорак подобри европейския рекорд на 200 метра в зала за юноши под 20 години цели два пъти по време на националния шампионат на Чехия в Острава в неделя (1).

Едва 17-годишният атлет първо пробяга дистанцията за 20.74 секунди в сериите, след което подобри още повече предишния рекорд от 20.79 във финала, постигайки впечатляващото време от 20.65, което предстои да бъде ратифицирано.

Досегашният рекордьор беше шведът Уилям Трулсон, който постави време от 20.79 секунди едва миналата година по време на шведския шампионат в зала.

С това си постижение Хорак се изкачва и до второто място във вечната ранглиста на Чехия на 200 метра в зала. Пред него е единствено трикратният световен шампион в зала и европейски шампион на 400 метра Павел Маслак.

Новината идва точно седмица, след като талантливият тийнейджър разби европейския рекорд на 400 метра в зала за юноши под 20 години с време 45.64, подобрявайки предишното най-добро постижение с повече от половин секунда.

След като откри сезона си с 21.45 на 200 метра на 13 януари, Хорак постоянно подобряваше времената си както на 200, така и на 400 метра, за да счупи и двата рекорда.

Миналата година Хорак беше част и от златната щафета на Чехия на 4х400 метра на Европейското първенство по лека атлетика за юноши под 20 години в Тампере 2025, като ще има право да участва и в следващото издание в Бидгошч 2027.

Хорак покри норматива за участие на Световното първенство по лека атлетика в зала в Куявия-Поморие, което ще се проведе от 20 до 22 март, в дисциплината 400 метра. Той потвърди, че ще се състезава в Полша по-късно този месец.

"Не очаквах толкова бързо време в сериите, но исках да си осигуря добър коридор за финала. След това имах достатъчно сили и постигнах още по-бързо време във финала. Имам страхотни треньори и те ми подготвиха отличен план за последните два уикенда.“

"Беше добър избор да бягам 200 метра на националния шампионат за мъже. Очаквам с нетърпение Световното първенство и се надявам на по-бързи времена на 400 метра в Торун“, заяви той.

Основен приоритет за Хорак на открито е Световното първенство по лека атлетика за юноши под 20 години в Юджийн, Орегон, но той може да се състезава и в щафетите на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам от 10 до 16 август.

Снимка: Матиас Клапа, European Athletics

