Шимански, Свобода и Скшишовска с впечатляващи резултати на полския шампионат в зала

Европейският шампион в зала Якуб Шимански беше сред атлетите, които демонстрираха отлична форма на полския национален шампионат по лека атлетика в зала, който се проведе в Торун в неделя.

Състезавайки се на същата писта, която ще бъде домакин на Световното първенство в зала след три седмици, Шимански постигна победа в бягането на 60 метра с препятствия с впечатляващото време от 7.40 секунди. С този резултат той остана само на една стотна от собствения си национален рекорд на Полша, поставен миналата година.

Освен самия Шимански, единственият европеец, бягал по-бързо от него, е Колин Джаксън, който държи европейския рекорд със 7.30 секунди – време, което беше и световен рекорд в периода между 1994 и 2021 г.

Шимански, който няма загуба в 10 състезания през тази година, се цели в световен успех на родна земя по-късно този месец. Очакваше се 23-годишният атлет да се бори за медал на Световното първенство в зала в Нанкин през 2025 г., но неочаквано препъване го извади от надпреварата още на полуфиналите – съдба, която той се надява да избегне в Торун.

"Цяла година мислех за реванш за спъването на Световното първенство в зала. Американците са силни, но могат да бъдат победени, и аз планирам да го направя“, заяви Шимански.

Пиа Скшишовска спечели надпреварата на 60 метра с препятствия при жените с време 7.89 секунди. Междувременно европейската шампионка в зала от 2019 г. Ева Свобода продължава да навлиза в състезателна форма преди Световното първенство, като спечели титлата на 60 метра при жените с най-добър резултат за сезона от 7.07 секунди.

Оливер Вдовик триумфира с титлата на 60 метра при мъжете с личен рекорд от 6.54 секунди, оставайки само на 0.03 секунди от дългогодишния полски рекорд на Мариан Воронин.

Буковецка спечели титлата на 400 метра в зала Европейската шампионка на 400 метра Наталия Буковецка може и да не е толкова известна с постиженията си в зала, но полската рекордьорка спечели титлата на 400 метра с време 51.44 секунди. Тя изпревари европейската шампионка от 2018 г. Юстина Швиети-Ерсетич (51.75) и Анна Гриц (51.96).

Европейската шампионка до 18 години за 2024 г. Анастасия Кус завърши четвърта във финала с нов национален рекорд на Полша в зала за девойки под 20 години – 52.50 секунди.

Мачей Видерка, който наскоро подобри полския рекорд в зала на Адам Кшчот, спечели оспорваната надпревара на 800 метра при мъжете с време 1:44.76, изпреварвайки Филип Островски (1:44.90). Европейската шампионка в зала на 800 метра Анна Велгош пък се пробва на по-дълга дистанция и спечели на 1500 метра с 4:18.18.

Сред другите акценти бяха представянето на световната сребърна медалистка Мария Зодзик, която преодоля 1.95 метра в скока на височина, и Паулина Лигарска, която подобри личния си рекорд в петобоя на 4705 точки, за да спечели титлата.

За съжаление, имаше и лоши новини в седмобоя за европейския шампион в десетобоя до 20 години и световен рекордьор за юноши Хуберт Трошчанка. Носителят на приза "Изгряваща звезда“ за 2025 г., който се надяваше да атакува границата от 6000 точки, скъса лявото си ахилесово сухожилие по време на скока на дължина.

Снимки: Imago