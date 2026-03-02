Популярни
Проблем със зъбите спря Камавинга за днешния мач на Реал Мадрид

  • 2 март 2026 | 16:10
  • 501
  • 1
Часове преди началото Едуардо Камавинга отпадна от групата на Реал Мадрид за мача срещу Хетафе тази вечер (22:00 часа). Наставникът Алваро Арбелоа няма да може да разчита на френския полузащитник поради проблем със зъбите. В събота халфът е трябвало да посети зъболекар по спешност, което постави под въпрос участието му в мадридския сблъсък. Тази сутрин Камавинга окончателно беше изваден от групата на “белите” за срещата.

Това отваря възможност за Браим Диас, на когото Арбелоа от известно време се опитва да даде повече игрови минути, включително и в центъра на халфовата линия в роля, подобна на тази на Белингам, отбелязва “Ас”.

Отсъствието на Камавинга също така значително увеличава шансовете за изява на юношата Тиаго Питарч. Той е един от любимците на Чаби Алонсо от школата, а Арбелоа вече даде индикации, че иска да залага по-сериозно на него, както направи в реванша срещу Бенфика.

