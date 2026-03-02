Популярни
Славия отбеляза годишнина от най-голямата си шампионатна победа

  • 2 март 2026 | 16:02
Славия отбеляза годишнина от най-голямата си шампионатна победа

Славия отбеляза 40-ата годишнина от най-голямата шампионатна победа в историята на клуба - 9:0 срещу Локомотив (Пловдив) в мач от 22-рия кръг на първенството, игран на 2 март 1986 г. Пет гола за разгрома вкарва Петър Александров, Пламен Симеонов блести с хеттрик, а Джери Алдев добавя едно попадение.

Ето какво написаха "белите":

"40 години от най-резултатната шампионатна победа на белите!

На 2 март 1986 г., в среща от 22-рия кръг, Славия разгромява Локомотив (Пд) с впечатляващото 9:0.

Първото полувреме не подсказва за головото шоу, което предстои – преднината на Славия е 2:0, като второто попадение пада в 45-ата минута. След почивката обаче настъпва истински кошмар за „черно-белите“, които инкасират още седем гола! Пет пъти се разписва Петър Александров – в 17-ата, 45-ата, 55-ата, 68-ата и 78-ата минута. Хеттрик добавя Пламен Симеонов – в 62-ата, 69-ата и 82-ата минута. Джери Алдев също бележи, от дузпа в 48-ата минута.

До края топката влиза още веднъж в мрежата на пловдивчани, но попадението е отменено. Решението поражда шеги по трибуните. Таблото на стадион „Славия“ е едноцифрено и няма как графично да бъде изобразено числото 10.

Исторически двубой, останал завинаги в летописите на Славия! Честит юбилей, слависти!".

