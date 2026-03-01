Иван Дончев беше най-бърз на 500 метра при мъжете на Държавното първенство по шорттрек

Иван Дончев от клуб Айс Пик спечели първото място в спринта на 500 метра при мъжете на Държавното първенство по шорттрек по време, което се проведе в Зимния дворец в столицата.

Той постигна време 43.571 секунди. Втори е Максим Максимов с 43.598, а трети Стефан-Александър Кюмюрджев с 43.974 секунди. Двамата са от същия клуб.

Вчера Кюмюрджев триумфира на 1000 метра.

При юношите категория А първи на дистанцията е Асен Гюров (Ледени звезди) с 42.921 секунди, а при девойките най-бърза беше Лора Апостолова (Ледени звезди) с 56.965.