Левски с шампионски обрат на "Герена" - на живо с отзивите след 4:3 над Локомотив (Сф)
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
Иван Дончев беше най-бърз на 500 метра при мъжете на Държавното първенство по шорттрек

  • 1 март 2026 | 20:32
  • 164
  • 0
Иван Дончев от клуб Айс Пик спечели първото място в спринта на 500 метра при мъжете на Държавното първенство по шорттрек по време, което се проведе в Зимния дворец в столицата.

Той постигна време 43.571 секунди. Втори е Максим Максимов с 43.598, а трети Стефан-Александър Кюмюрджев с 43.974 секунди. Двамата са от същия клуб.

Вчера Кюмюрджев триумфира на 1000 метра.

При юношите категория А първи на дистанцията е Асен Гюров (Ледени звезди) с 42.921 секунди, а при девойките най-бърза беше Лора Апостолова (Ледени звезди) с 56.965.

