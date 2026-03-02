Златан Ванев: Има опасност да закрием спорта

Бившият световен шампион Златан Ванев заяви, че Българската федерация по вдигане на тежести винаги е страдала от президентите си. Той говори по време на пресконференция в Пресклуб “България”.

“Май месец направихме извънредно събрание, с което ограничихме правомощията на президентите, за да ограничим неправомерните харчове. Ние трябва да сме контролният орган, но в момента не е така. Ако мислим за благото на нашия спорт, трябва да прекратим съдебните саги. Има опасност да закрием спорта.

"Българската федерация по вдигане на тежести винаги е страдала от президентите си. Те имат всички правомощия, а Управителният съвет не решава нищо. Март месец миналата година ние получихме субсидии от ММС. Но април месец на управителния съвет ние разбрахме, че всичко е изхарчено без наше знание. Решенията ни от май месец миналата година, които ние приехме, не бяха вписани, защото само президентът има право да прави това. Това доведе и до големите ни мъки. Ние искаме да имаме отчетност. Всяка година в момента ние връщаме средства.

Управителният съвет не решава нищо. Ние не знаем какво се случва в тази федерация. Уставът е променен на 16 май миналата година, правомощията на президента са ограничени, но тези промени не са вписани. В момента имаме най-голямата звезда в света в нашия спорт - Карлос Насар, но ние не можем да го използваме. Всеки от нас е станал някакво име заради нашия спорт.

Ако Стефан Ботев и Пламен Братойчев наистина обичат нашия спорт, те трябва на секундата да премахнат пречките, които поставят. Щангите са един от спортовете с най-много медали в България. На мен това ми е голяма болка, защото нашите спортисти не знаят какво да правят. В момента всички ние в безтегловност.

Ще направим всичко, за да защитим нашия спорт. В четвъртък всички ще бъдем тук на протеста, защото искаме нашият спорт да се развива. Протестът е в четвъртък 12:30 пред ММС. Всички, които обичат нашия спорт, нека дойдат на протеста. В момента въпросът е дали ще има спорт вдигане на тежести в България, или не", каза още Златан Ванев.

"Положението е много зле. Абсолютно няма никакъв контрол от наша страна като Управителен съвет. Всичко научаваме постфактум. Това не е правилно. Трябва да се разреши проблемът с жалбата в най-кратки срокове. Нещата могат да станат необратими и лицензът на федерацията може да бъде отнет, което ще означава край на спорта вдигане на тежести. Това (бел. р Пламен Братойчев) е голям треньор, но не знам дали милее за щангите. Призовавам го да си оттегли жалбата", каза Николай Ценков от клуба в Червен бряг, за който се състезава олимпийският шампион Карлос Насар.

"Колегите много ясно заявиха какво се случва нашата федерация. Нашата федерация се води към фалит. Асен Златев направи 4-8-годишна програма. Това е огромен труд от негова страна, но не ни се дава шанс да работим. Идва Олимпиада, но ние не можем да се движим напред. Не знам защо има двама-трима колеги, които не си дават оставката. За мен това е неприемливо", добави Йордан Михайлов от Титан Варна.

"Аз съм изборът на г-н Стефан Ботев да бъда член на УС. Но сега той работи против нас. Нашата молба е да успеем да овладеем положението, за да можем да продължим да работим. Новият олимпийски цикъл е много важен. Горещо се надявам проблемът да се реши по-скоро, а колегите, които възпрепятстват работата, да си вземат поука и да направят компромис заради спорта вдигане на тежести", заяви Мариета Христова от клуб Тарененко Русе.

На пресконференцията присъства и мениджърът на Карлос Насар Николай Жейнов.

"Аз бях гост на Управителния съвет, който се състоя в събота във Варна. Там видях всички тези хора на тази маса желание да подпомагат спорта. Но техният труд се саботира от двама - Стефан Ботев и Пламен Братойчев. Когато г-н Ботев каза, че повече няма да работи за федерацията, той отказа да подаде оставка. Жалбата срещу вписването на Асен Златев за президент на федерацията означава, че някои хора гледат на нея като бащиния. Състезателите се готвят за едно състезание на година, но работата им се саботира. Отчетът, който е предоставен, не се подписва от Управителния съвет заради съмнения в разходването му.

В петък имахме среща с министъра на младежта и спорта Димитър Илиев и заместника проф. Даниела Дашева, на който те еднолично решиха да не ни гонят от тренировъчния център Спортпалас. Не знам дали тези двама човека (бел. р - Ботев и Братойчев) осмислят опасността пред цялата спортна общественост. Нека те направят най-доброто, според тях, за спорта вдигане на тежести", заяви Жейнов.