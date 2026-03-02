Популярни
  Медал от първите съвременни олимпийски игри е продаден на търг за около четири пъти по-висока от очакваната цена

Медал от първите съвременни олимпийски игри е продаден на търг за около четири пъти по-висока от очакваната цена

  • 2 март 2026 | 11:21
Медал от първите съвременни олимпийски игри е продаден на търг за около четири пъти по-висока от очакваната цена

Медал, присъден на първите съвременни Олимпийски игри, надмина очакваните цени на търг, продавайки се за около четири пъти по-висока от очакваната cцена в датска аукционна къща вчера, съобщава агенция Ройтерс.

Сребърният медал от Олимпийските игри в Атина през 1896-а беше продаден за 900 000 датски крони (141 658,67 долара) без премията на купувача, или 1 152 000 датски крони (181 323,09 долара), включително таксите, на онлайн търга на Bruun Rasmussen Arts Auctioneers.

Произведението се очакваше да достигне цена между 200 000 и 300 000 датски крони (31 480 и 47 220 долара).

Гравиран от френския художник Жюл-Клеман Шаплен, медалът изобразява Зевс, държащ глобус, увенчан с Нике, богинята на победата, размахващ маслинова клонка. На обратната страна са изобразени Акрополът и Партенона с гръцки надпис, който в превод означава „Международни олимпийски игри - Атина 1896“.

В историческите игри през 1896-а са участвали 241 спортисти от 14 държави, включително Дания. Въпреки че аукционната къща заяви, че Виго Йенсен е станал първият олимпийски шампион по вдигане на тежести на страната, те не можаха да потвърдят дали медалът е присъден специално за това постижение.

