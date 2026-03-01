Популярни
  Без българи във финала на 10 метра пистолет за мъже на Евройското в Ереван

Без българи във финала на 10 метра пистолет за мъже на Евройското в Ереван

  • 1 март 2026 | 16:39
  • 286
  • 0
Без българи във финала на 10 метра пистолет за мъже на Евройското в Ереван

Николай Панов завърши на 16-о място на 10 метра пистолет за мъже на Европейското първенство по спортна стрелба в Ереван, Армения. Панов записа 575 точки и се представи най-добре от българските участници в дисциплината.

Опитният Самуил Донков остана 48-и с с 567 точки, а Кирил Киров и Христо Ненов постигнаха 562 точки и са съответно 67-и и 68-и.

По-рано България спечели два бронзови медала: Антоанета Костадинова е трета на 10 метра пистолет при жените, а в отборната надпревара Костадинова, Мирослава Минчева и Адиел Илиева също заеха трето място.

