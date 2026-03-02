Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Ректорът на НСА направи ценно дарение по повод 100 години българска фехтовка

Ректорът на НСА направи ценно дарение по повод 100 години българска фехтовка

  • 2 март 2026 | 14:00
  • 127
  • 0
Ректорът на НСА направи ценно дарение по повод 100 години българска фехтовка

На 2 март с тържествено честване Национална спортна академия „Васил Левски“ отбеляза 100 години фехтовка в България, информира пресцентърът на НСА. Събитието се проведе в паметния ден, когато точно преди век, на 2 март 1926 г. група ентусиасти учредяват в столицата Българския фехтовален клуб, с което се поставя начало в развитието на фехтовката като организиран спорт в страната ни. В чест на юбилея ректорът на НСА проф. Красимир Петков, който освен преподавател е бивш елитен национален състезател, инструктор и треньор по фехтовка, предостави старинни оръжия като дарение за музейната експозиция на Образователния и олимпийски център. Безценното дарение включва две рапири, едната от които от 18 век, шпага от края на 19 век, както и състезателен екип.

“Оръжията са напълно автентични, носят печата на майсторите, които са ги изработили, и ще допълнят витрината от експонати, онагледявайки хронологичното развитие на фехтовката“, поясни ректорът на Спортната академия.

“На днешния ден е поставено началото на организираната фехтовка в България. Сто години по-късно правя това дарение, което показва развитието на оръжията в последните няколко века. Фехтовката е един от най-дълго присъствалите спортове в олимпийската програма“, допълни проф. Петков.   Дарението прие ръководителят на Образователния и олимпийски център проф. Лозан Митев, който го определи като изключително ценно: „Искам да подчертая, че проф. Петков е съпричастен към опазването на историческото и културно наследство на българската фехтовка още от началото на 90-те години на миналия век. От това време той изследва внимателно всичко, което се случило във фехтовката, разполага с огромна литература и считам, че това също е голям принос в значението на Национална спортна академия като източник и светилник на културата на българския спорт“, заяви проф. Митев.

Сред официалните гости на събитието бе проф. Лъчезар Димитров - ректорът, в чийто мандат (2003-2012 г.) е изградена настоящата зала по фехтовка на НСА, в която се подготвят студентите по специалността.

“Имаше група от спортове, които се нуждаеха от подобряване на условията, в които се преподаваха. Това беше трудно решение, защото трябваше да се съобразявам с изискванията на много дисциплини, но така или иначе в този момент фехтовката се сдоби със своя зала в комплекса на Спортната академия. Надявам се това  да продължи да дава своите добри резултати в обучителния процес“, сподели проф. Лъчезар Димитров.

В своето експозе проф. Красимир Петков припомни някои от големите успехи на съвременната българска фехтовка, сред които с историческо значение се открояват постиженията на студентката в НСА Йоана Илиева, достигнала до № 2 в световната ранглиста на сабя.   През 1896 година фехтовката е включена в програмата на Първите олимпийски игри и оттогава е неизменен олимпийски спорт.

В основата на организираното преподаване на уроци по фехтовка в България логично са военните. Обучението започва през 1884 г. във Военното на Н.В. училище, където след 12 години е открита „Фехтовална школа“. Същата 1896 г. е разпоредено да започне организирано обучение и в Кавалерийската школа. Другата линия, по която фехтовката навлиза в обществото, е чрез Съюза на българските гимнастически дружества „Юнак“ (създаден 1896). В програмата на Първия юнашки събор във Варна има композиции с включени демонстрации по „фехтование с шашки и бастони“.

Началото на организираната дейност по разпространение на фехтовката като спорт е на 2 март 1926 г., когато група военни, спортисти и деятели по инициатива на полк. Владимир Андреев създават Българския фехтовален клуб в салона на столичната III прогимназия „Граф Игнатиев“. Шестнадесет учредители приемат устав, в който е записано, че група граждани желаят „да създадат у нас условия за развитието на фехтовалния спорт, този благороден спорт на хладното оръжие…“

Следвай ни:

Още от Други спортове

Сестри Стоеви срещу срещу китайки в първия кръг на турнира в Бирмингам

Сестри Стоеви срещу срещу китайки в първия кръг на турнира в Бирмингам

  • 1 март 2026 | 20:47
  • 561
  • 0
Без българи във финала на 10 метра пистолет за мъже на Евройското в Ереван

Без българи във финала на 10 метра пистолет за мъже на Евройското в Ереван

  • 1 март 2026 | 16:39
  • 654
  • 0
Олимпийска медалистка блокирана на летището в Дубай

Олимпийска медалистка блокирана на летището в Дубай

  • 1 март 2026 | 16:23
  • 879
  • 0
Антоанета Костадинова спечели бронз на Европейското първенство по спортна стрелба

Антоанета Костадинова спечели бронз на Европейското първенство по спортна стрелба

  • 1 март 2026 | 13:29
  • 701
  • 0
Краев и Апоел успяха да се евакуират

Краев и Апоел успяха да се евакуират

  • 28 фев 2026 | 23:51
  • 7541
  • 5
Весела Лечева излезе с открито писмо по повод проблемите в Българската федерация по вдигане на тежести

Весела Лечева излезе с открито писмо по повод проблемите в Българската федерация по вдигане на тежести

  • 28 фев 2026 | 12:56
  • 2267
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

  • 2 март 2026 | 11:30
  • 5723
  • 6
Без право на грешка - Лудогорец излиза за задължителен успех срещу Локо (Пд)

Без право на грешка - Лудогорец излиза за задължителен успех срещу Локо (Пд)

  • 2 март 2026 | 06:45
  • 9397
  • 46
20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

  • 2 март 2026 | 12:39
  • 12226
  • 18
Евертон Бала вече е №1 в efbet Лига

Евертон Бала вече е №1 в efbet Лига

  • 2 март 2026 | 08:49
  • 12673
  • 21
Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

  • 2 март 2026 | 10:17
  • 4387
  • 1
Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

  • 2 март 2026 | 08:30
  • 4221
  • 7