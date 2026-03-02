Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. БФС стана част от Българския форум на бизнес лидерите

БФС стана част от Българския форум на бизнес лидерите

  • 2 март 2026 | 12:49
  • 321
  • 0
БФС стана част от Българския форум на бизнес лидерите

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов бе сред официалните гости на събитие на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) – водеща платформа, която обединява компании от различни сектори, ангажирани с насърчаването на отговорни бизнес практики, прозрачност и високи етични стандарти в България.  

Домакин на събитието бе технологичната компания Amusnet, а форумът събра над 80 представители на различни индустрии. В рамките на церемонията Българския футболен съюз официално получи сертификат за членство в БФБЛ, присъединявайки се към общност от организации, които работят активно за утвърждаване на устойчиви и прозрачни практики в страната.  

Присъствието на институции и компании с принос към спортния, културния и обществения живот подчерта значението на партньорството между бизнеса, спорта и публичния сектор като ключов фактор за изграждането на устойчива и прозрачна среда в България.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Алберто Салидо може да дебютира за Лудогорец

Алберто Салидо може да дебютира за Лудогорец

  • 2 март 2026 | 09:18
  • 1067
  • 1
Левски поздрави Армстронг Око-Флекс

Левски поздрави Армстронг Око-Флекс

  • 2 март 2026 | 09:10
  • 1481
  • 1
Левски за Георги Велинов: Достоен съперник, изключителен вратар и човек

Левски за Георги Велинов: Достоен съперник, изключителен вратар и човек

  • 2 март 2026 | 09:08
  • 1763
  • 5
Евертон Бала вече е №1 в efbet Лига

Евертон Бала вече е №1 в efbet Лига

  • 2 март 2026 | 08:49
  • 12630
  • 21
Артур Мота се завърна в Стара Загора

Артур Мота се завърна в Стара Загора

  • 2 март 2026 | 08:43
  • 1421
  • 0
Без право на грешка - Лудогорец излиза за задължителен успех срещу Локо (Пд)

Без право на грешка - Лудогорец излиза за задължителен успех срещу Локо (Пд)

  • 2 март 2026 | 06:45
  • 9366
  • 46
Виж всички

Водещи Новини

Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

  • 2 март 2026 | 11:30
  • 5697
  • 6
Без право на грешка - Лудогорец излиза за задължителен успех срещу Локо (Пд)

Без право на грешка - Лудогорец излиза за задължителен успех срещу Локо (Пд)

  • 2 март 2026 | 06:45
  • 9366
  • 46
20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

  • 2 март 2026 | 12:39
  • 12083
  • 18
Евертон Бала вече е №1 в efbet Лига

Евертон Бала вече е №1 в efbet Лига

  • 2 март 2026 | 08:49
  • 12630
  • 21
Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

  • 2 март 2026 | 10:17
  • 4369
  • 1
Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

  • 2 март 2026 | 08:30
  • 4217
  • 7