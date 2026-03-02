БФС стана част от Българския форум на бизнес лидерите

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов бе сред официалните гости на събитие на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) – водеща платформа, която обединява компании от различни сектори, ангажирани с насърчаването на отговорни бизнес практики, прозрачност и високи етични стандарти в България.

Домакин на събитието бе технологичната компания Amusnet, а форумът събра над 80 представители на различни индустрии. В рамките на церемонията Българския футболен съюз официално получи сертификат за членство в БФБЛ, присъединявайки се към общност от организации, които работят активно за утвърждаване на устойчиви и прозрачни практики в страната.

Присъствието на институции и компании с принос към спортния, културния и обществения живот подчерта значението на партньорството между бизнеса, спорта и публичния сектор като ключов фактор за изграждането на устойчива и прозрачна среда в България.