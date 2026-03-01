Росенов и Киуан получават шанс за реванш срещу бразилец и узбек на "Странджа"

България с трима финалисти на Купа "Странджа" днес

Настъпи време за финали. 77-ото издание на Купа „Странджа“ е към края си. Днес ще се определят новите шампиони в най-стария международен боксов турнир в Европа. В зала „София“ ни очакват 20 зрелищни битки, три от които с българско участие.

Началото на финалите е предвидено за 14:00 часа, а нашите национали на ринга ще се качи Златислава Чуканова (51 кг). Носителката на Купа „Странджа“ за миналата година ще преследва нов трофей във визитката си срещу Феруза Казакова (Узбекистан). Мачът е десети в програмата и се очаква да започне около 16:45 часа. Представителката на Узбекистан е бронзова медалистка от Световното първенство в Ливърпул.

Около 17:15 часа Радослав Росенов (60 кг) ще има възможност да вземе реванш от Габриел Оливейра. Двамата ще се срещнат за златото на „Странджа“, след като преди половин година боксираха на полуфиналите на Световното първенство в Ливърпул, а бразилецът измъкна успех с 4:1 съдийски гласа. Росенов е носител на трофея в последните 4 години и е в серия от 19 поредни победи.

Около 18:30 часа ще видим и битка, повторение на финала на Световното първенство преди половин година. В нея Рами Киуан (75 кг) ще преследва реванш срещу Фазлидин Еркинбоев от Узбекистан.