Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Кинг Грийн разочарова Мексико Сити с нокаут над Даниел Залхубер

Кинг Грийн разочарова Мексико Сити с нокаут над Даниел Залхубер

  • 1 март 2026 | 10:35
  • 313
  • 0

Кинг Грийн постигна впечатляваща победа над Даниел Залхубер. Ветеранът нокаутира младия талант във втория рунд на събитието UFC Мексико.

Това беше класическо представяне за Грийн, който непрекъснато провокираше Залхубъер със свален гард и го приканваше да атакува. Контраатаките му работеха ефективно и в крайна сметка американецът го изненада с тежък десен прав, последван от още един удар.

Тези попадения разклатиха сериозно младока и Грийн се възползва от възможността. Той го свали на земята и отприщи лавина от удари, които не оставиха на рефера Хърб Дийн друг избор, освен да прекрати двубоя. Краят настъпи в 4:55 минута на втория рунд.

След победата си Грийн отбеляза Месеца на черната история и отправи призив към UFC да върне един от най-близките му приятели.

„Дейна Уайт, върни момчето ми Нейт Диаз обратно в UFC“, извика Грийн. „Нека се пенсионира там, където му е мястото.“

39-годишният Грийн се завръща във форма с две последователни победи.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Сехудо пребори Фейбър и предизвика Мераб

Сехудо пребори Фейбър и предизвика Мераб

  • 1 март 2026 | 09:29
  • 500
  • 0
Джак Дела Мадалена срещу Карлос Пратес при завръщането на UFC в Австралия

Джак Дела Мадалена срещу Карлос Пратес при завръщането на UFC в Австралия

  • 1 март 2026 | 08:14
  • 542
  • 0
Аутсейдерът Лонър Кавана триумфира в главния двубой на UFC Мексико

Аутсейдерът Лонър Кавана триумфира в главния двубой на UFC Мексико

  • 1 март 2026 | 07:33
  • 464
  • 0
Царукян удари Пулас след мач по борба и предизвика масов бой

Царукян удари Пулас след мач по борба и предизвика масов бой

  • 1 март 2026 | 07:25
  • 1344
  • 0
Три финала и седем български медала на Купа “Странджа”

Три финала и седем български медала на Купа “Странджа”

  • 1 март 2026 | 01:44
  • 862
  • 0
Георги Граматиков със загуба на турнир от Големия шлем в Ташкент

Георги Граматиков със загуба на турнир от Големия шлем в Ташкент

  • 1 март 2026 | 01:28
  • 547
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски продължава своя поход с битка срещу Локо (Сф) на Генчев

Левски продължава своя поход с битка срещу Локо (Сф) на Генчев

  • 1 март 2026 | 07:07
  • 9731
  • 64
Два интересни мача от Втора лига днес

Два интересни мача от Втора лига днес

  • 1 март 2026 | 10:00
  • 15560
  • 12
Бедзеки спечели Гран При на Тайланд, Акоста и Фернандес на подиума

Бедзеки спечели Гран При на Тайланд, Акоста и Фернандес на подиума

  • 1 март 2026 | 10:55
  • 1511
  • 0
Арсенал и Челси в голямото дерби на Премиър лийг този уикенд

Арсенал и Челси в голямото дерби на Премиър лийг този уикенд

  • 1 март 2026 | 08:19
  • 3591
  • 4
Шампионът на SENSHI 30 GRAND PRIX Жак Риков пред Sportal.bg: Най-великата вечер в живота ми!

Шампионът на SENSHI 30 GRAND PRIX Жак Риков пред Sportal.bg: Най-великата вечер в живота ми!

  • 1 март 2026 | 10:23
  • 1346
  • 0
Христо Илиев пред Sportal.bg: Петър Петров ми каза, че аз съм следващото лице на световния спринт

Христо Илиев пред Sportal.bg: Петър Петров ми каза, че аз съм следващото лице на световния спринт

  • 1 март 2026 | 07:35
  • 4287
  • 1