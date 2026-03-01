Кинг Грийн разочарова Мексико Сити с нокаут над Даниел Залхубер

Кинг Грийн постигна впечатляваща победа над Даниел Залхубер. Ветеранът нокаутира младия талант във втория рунд на събитието UFC Мексико.

Това беше класическо представяне за Грийн, който непрекъснато провокираше Залхубъер със свален гард и го приканваше да атакува. Контраатаките му работеха ефективно и в крайна сметка американецът го изненада с тежък десен прав, последван от още един удар.

Тези попадения разклатиха сериозно младока и Грийн се възползва от възможността. Той го свали на земята и отприщи лавина от удари, които не оставиха на рефера Хърб Дийн друг избор, освен да прекрати двубоя. Краят настъпи в 4:55 минута на втория рунд.

След победата си Грийн отбеляза Месеца на черната история и отправи призив към UFC да върне един от най-близките му приятели.

„Дейна Уайт, върни момчето ми Нейт Диаз обратно в UFC“, извика Грийн. „Нека се пенсионира там, където му е мястото.“

39-годишният Грийн се завръща във форма с две последователни победи.