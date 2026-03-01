Домен Превц записа шеста поредна победа в Световната купа

Словенецът Домен Превц записа шеста поредна победа в Световната купа по ски скокове, след като завърши убедително на първото място на полетите в Бад Митерндорф, Австрия. Българинът Владимир Зографски пък не успя да преодолее квалификациите по-рано през деня.

Превц беше категоричен фаворит за победата и водеше още след първия скок, а във втория записа най-дългия опит за деня с полет на 245.5 метра за 232.6 точки. Той завърши състезанието с 463.2 точки и 24.8 повече от австриеца Щефан Ембахер.

Третото място остана за Йохан Андре Форфанг, който изостана с 58.2 точки от Превц. Японецът Томофуми Наито не успя да стигне до подиума, въпреки че направи втория най-дълъг полет за деня с 242.5 метра. Той остана с 0.3 точки зад Форфанг и завърши на четвъртата позиция.

Следващите състезания от Световната купа са насрочени за 6-7 март на голямата шанца в Лахти. Сезонът ще завърши в Планица в края на месеца, като Превц има близо 700 точки преднина срещу Рьою Кобаяши, който днес бе осми.