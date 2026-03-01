Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски с шампионски обрат на "Герена" - на живо с отзивите след 4:3 над Локомотив (Сф)
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. България пречупи Сърбия, но това се оказа недостатъчно

България пречупи Сърбия, но това се оказа недостатъчно

  • 1 март 2026 | 19:46
  • 667
  • 1
България пречупи Сърбия, но това се оказа недостатъчно

Националният отбор на България спечели първа победа в последния си мач от световното първенство по хокей на лед за жени в Дивизия III, Група "А". Българките надиграха Сърбия с 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) след продължение, но това се оказа недостатъчно и тимът остана на последно място в групата, с което изпадна в по-долна дивизия.

Лена Иванова вкара два гола за България в редовното време, а за сръбкините се разписаха Василевич и Шекулич.

В продължението Мария Руневска вкара победния гол за успеха с 3:2.

България завърши остана на последното шесто място в класирането с 3 точки. Сръбкините завършиха пети с 4 точки и запазиха мястото си в дивизията.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Малена след третото място: Чувствам се много добре, това ми е втори подиум на тази писта

Малена след третото място: Чувствам се много добре, това ми е втори подиум на тази писта

  • 1 март 2026 | 16:04
  • 521
  • 0
Янков и Замфиров в Топ 8 в Криница

Янков и Замфиров в Топ 8 в Криница

  • 1 март 2026 | 15:44
  • 1059
  • 0
Страхотно! Малена Замфирова с бронз на Световната купа в Криница

Страхотно! Малена Замфирова с бронз на Световната купа в Криница

  • 1 март 2026 | 14:46
  • 11111
  • 5
Владимир Зографски отпадна в квалификацията в Кулм

Владимир Зографски отпадна в квалификацията в Кулм

  • 1 март 2026 | 14:42
  • 626
  • 1
Стартът в Супер-Г при мъжете в Гармиш-Партенкирхен беше отменен

Стартът в Супер-Г при мъжете в Гармиш-Партенкирхен беше отменен

  • 1 март 2026 | 14:41
  • 915
  • 0
Лора Христова: Знаех, че съм способна на резултат, но не очаквах, че ще се получи сега

Лора Христова: Знаех, че съм способна на резултат, но не очаквах, че ще се получи сега

  • 1 март 2026 | 13:57
  • 1142
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита

Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита

  • 1 март 2026 | 19:14
  • 114189
  • 517
Тъжна вест! Отиде си великият Джони Велинов

Тъжна вест! Отиде си великият Джони Велинов

  • 1 март 2026 | 17:31
  • 38671
  • 103
Веласкес: Все едно се играха три-четири мача днес

Веласкес: Все едно се играха три-четири мача днес

  • 1 март 2026 | 19:47
  • 6867
  • 16
Арсенал се справи във важен тест, ъгловите удари отново бяха решителни

Арсенал се справи във важен тест, ъгловите удари отново бяха решителни

  • 1 март 2026 | 20:29
  • 14691
  • 45
Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата

Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата

  • 1 март 2026 | 11:55
  • 52338
  • 100
Ман Юнайтед направи пълен обрат срещу Кристъл Палас и се изкачи до третата позиция

Ман Юнайтед направи пълен обрат срещу Кристъл Палас и се изкачи до третата позиция

  • 1 март 2026 | 18:01
  • 21145
  • 61