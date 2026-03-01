Валенсия спря добрата серия на Осасуна и се отдалечи от опасната зона

Валенсия спечели с минималното 1:0 над Осасуна в мач от 26-ия кръг на Ла Лига. Единственото попадение бе дело на Ларжи Рамазани, който се разписа от дузпа в 67-ата минута. “Прилепите”, които обикновено се представят на ниво в домакинствата си срещу отбори от своя черга, започнаха по-добре срещата и още в началните минути удар на Рамазани бе блокиран от Хорхе Ерандо. След това пропуск направи Угринич. Наколко минути след началото на втората част Анте Будимир накара домакините да изтръпнат след удар с глава, но прати кълбото над напречната греда на Раул Гарсия. Така след малко повече от час игра Угринич прати хубаво подаване към Умар Садик в наказателното поле, където Серхио Ерера направи глупаво нарушение срещу нигериеца. Рамазани пое отговорността и реализира отсъдената дузпа. Гостите опитаха да наложат натиск, но “прилепите” успяха да устоят. най-интересната ситуация се предостави пред Муньос, който стреля в ръката на Сесар Тагера. Това бе първо поражение за Осасуна в последните седем двубоя. От своя страна Валенсия спечели важни три точки и се отдалечи на пет от опасната зона.

Снимки: Gettyimages