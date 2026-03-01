Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски с шампионски обрат на "Герена" - на живо с отзивите след 4:3 над Локомотив (Сф)
  1. Sportal.bg
  2. Валенсия
  3. Валенсия спря добрата серия на Осасуна и се отдалечи от опасната зона

Валенсия спря добрата серия на Осасуна и се отдалечи от опасната зона

  • 1 март 2026 | 19:37
  • 499
  • 0
Валенсия спря добрата серия на Осасуна и се отдалечи от опасната зона

Валенсия спечели с минималното 1:0 над Осасуна в мач от 26-ия кръг на Ла Лига. Единственото попадение бе дело на Ларжи Рамазани, който се разписа от дузпа в 67-ата минута. “Прилепите”, които обикновено се представят на ниво в домакинствата си срещу отбори от своя черга, започнаха по-добре срещата и още в началните минути удар на Рамазани бе блокиран от Хорхе Ерандо. След това пропуск направи Угринич. Наколко минути след началото на втората част Анте Будимир накара домакините да изтръпнат след удар с глава, но прати кълбото над напречната греда на Раул Гарсия. Така след малко повече от час игра Угринич прати хубаво подаване към Умар Садик в наказателното поле, където Серхио Ерера направи глупаво нарушение срещу нигериеца. Рамазани пое отговорността и реализира отсъдената дузпа. Гостите опитаха да наложат натиск, но “прилепите” успяха да устоят. най-интересната ситуация се предостави пред Муньос, който стреля в ръката на Сесар Тагера. Това бе първо поражение за Осасуна в последните седем двубоя. От своя страна Валенсия спечели важни три точки и се отдалечи на пет от опасната зона.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

В Борусия (Дортмунд) се опасяват от тежка контузия на Емре Джан

В Борусия (Дортмунд) се опасяват от тежка контузия на Емре Джан

  • 1 март 2026 | 15:48
  • 913
  • 0
Милан си отмъсти на Кремонезе с късни голове

Милан си отмъсти на Кремонезе с късни голове

  • 1 март 2026 | 15:25
  • 17450
  • 9
Ман Юнайтед направи пълен обрат срещу Кристъл Палас и се изкачи до третата позиция

Ман Юнайтед направи пълен обрат срещу Кристъл Палас и се изкачи до третата позиция

  • 1 март 2026 | 18:01
  • 21127
  • 61
Моуриньо за Престиани: Ако е виновен, за мен е приключено, но трябва да поставя много „ако“-та отпред

Моуриньо за Престиани: Ако е виновен, за мен е приключено, но трябва да поставя много „ако“-та отпред

  • 1 март 2026 | 15:03
  • 4406
  • 2
Кейн призна, че ще опита да подобри голмайсторския рекорд на Левандовски

Кейн призна, че ще опита да подобри голмайсторския рекорд на Левандовски

  • 1 март 2026 | 14:37
  • 1867
  • 0
Томас Мюлер вкара два гола за нова победа на Ванкувър Уайткапс

Томас Мюлер вкара два гола за нова победа на Ванкувър Уайткапс

  • 1 март 2026 | 14:02
  • 841
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита

Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита

  • 1 март 2026 | 19:14
  • 114148
  • 517
Тъжна вест! Отиде си великият Джони Велинов

Тъжна вест! Отиде си великият Джони Велинов

  • 1 март 2026 | 17:31
  • 38650
  • 103
Веласкес: Все едно се играха три-четири мача днес

Веласкес: Все едно се играха три-четири мача днес

  • 1 март 2026 | 19:47
  • 6838
  • 16
Арсенал се справи във важен тест, ъгловите удари отново бяха решителни

Арсенал се справи във важен тест, ъгловите удари отново бяха решителни

  • 1 март 2026 | 20:29
  • 14632
  • 45
Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата

Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата

  • 1 март 2026 | 11:55
  • 52316
  • 100
Ман Юнайтед направи пълен обрат срещу Кристъл Палас и се изкачи до третата позиция

Ман Юнайтед направи пълен обрат срещу Кристъл Палас и се изкачи до третата позиция

  • 1 март 2026 | 18:01
  • 21127
  • 61