Жалгирис отново има MVP, Милър-Макинтайър остава "цар" на асистенциите

Ясно е името на най-полезния играч на 29-ия кръг на Евролигата, а признанието за втори пореден път отива в Каунас. След доминацията на Моузес Райт в предишния, 28-и кръг, този път блесна Силвен Франсиско, който поведе литовския шампион до голяма победа над Олимпиакос след две продължения - 99:94.

Френският плеймейкър изигра може би мача си на сезона, натрупвайки КПД от 36, което беше най-високият резултат за целия кръг. При победата на Жалгирис над Олимпиако Франсиско отбеляза 23 точки (4/8 за три точки, 7/7 от наказателната линия), като добави 7 асистенции, 3 борби, 2 откраднати топки и 2 блока.

Това е второто му MVP признание за сезона, след като сподели титлата за най-добър в 7-ия кръг на Евролигата.

Тъкър надви Партизан, Милър-Макинтайър все още е "цар" на асистенциите

Бившият гард на ЛА Лейкърс Тейлън Хортън-Тъкър също имаше много силен ден в Евролигата. Той беше неразрешима загадка за защитата на Партизан в Истанбул. С 29 точки и КПД от 33, Тъкър поведе Фенербахче до триумф над "черно-белите" (81:78).

От друга страна, плеймейкърът на Цървена звезда Коди Милър-Макинтайър запази лидерската си позиция в елитното състезание. Въпреки че Звезда не блестеше, българският национал, със средно 6.9 асистенции на мач, все още е най-добрият подавач в Евролигата.

What a performance in the #RivalrySeries 🤯@S_CISCO_2 came up clutch in double OT, he’s the MVP of Round 29 🧊



MVP of the Round I #EveryGameMatters pic.twitter.com/WNvrm2wdEJ — EuroLeague (@EuroLeague) February 27, 2026

Кои са останалите герои на кръга?

Второ място по КПД (34) зае Илайджа Брайънт от Апоел Тел Авив, който с 25 точки събори Олимпия Милано. Точно до него беше и Джарън Блосъмгейм (Монако) с индекс 33, докато завърналият се в състезанието Найджъл Хейс-Дейвис показа класа с екипа на Панатинайкос с 27 точки срещу Париж (индекс 30).

Следвай ни:

Снимки: Imago