Елче и Еспаньол продължиха негативните си серии, расистки скандал прекъсна срещата

Елче и Еспаньол продължиха негативните си серии без победа и след днешната среща между двата отбора от 26-тия кръг на Ла Лига, завършила 2:2. Тимът от Барселона повеждаше на два пъти в резултата, но домакините показаха характер и с късен гол на Рафа Мир от дузпа изтръгнаха точката.

Срещата се запомни и със случилото се в 78-ата минута, когато беше задействан протоколът срещу расизма. Инцидентът възникна след сблъсък между мароканеца Омар Ел Хилали от гостите и именно Рафа Мир от Елче. Футболистът на Еспаньол се обърна към главния съдия Йосу Галеч видимо разстроен и посочи нападателя на противниковия отбор, обвинявайки го в расистка обида.

Рафа Мир незабавно отрече с жест, опитвайки се да омаловажи случилото се, но реферът не се поколеба. Той спря играта и информира делегата на мача, с което протоколът беше официално активиран. Срещата беше подновена малко по-късно, но напрежението продължи да витае във въздуха, а повече ще се разбере от доклада на рефера, който може да доведе до сериозна санкция за нападателя на Елче.

Иначе с равенството се затвърди лошата форма и на двата отбора. Тимовете са с по девет поредни срещи без успех и само с по две точки в последните си шест двубоя, като “папагалчетата” са на 7-а позиция в класирането, а Елче е непосредствено над зоната на изпадащите.

Още в 7-ата минута Еспаньол излезе напред. Пол Лозано изведе чудесно Кике Гарсия, който напредна и стреля, а с помощта на страничната греда топката влетя в мрежата на домакините - 0:1 за “папагалчетата”. Елче обаче не се предаде и в 42-рата минута успя да изравни по куриозен начин. Лозано опита да изчисти топката, но го направи точно в крака на Марк Агуадо и топката влетя неспасяемо в мрежата на Марко Дмитрович за 1:1.

През втората част Еспаньол отново поведе. В 57-ата минута Карлос Ромеро напредна и вкара чудесен гол след изстрел, който нацели страничната греда и се озова в мрежата на домакините - 1:2. Елче обаче отново показа характер и в крайна сметка изравни, след като получи дузпа за игра с ръка именно на Ромеро и намеса на ВАР. Рафа Мир бе точен от бялата точка и оформи крайното 2:2.

