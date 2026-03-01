Венислав Наумов: Видях своя шанс и с пълни сили се вкопчих в него

Кондиционният треньор на Локомотив (Новосибирск) – д-р Венислав Наумов е гост в новия епизод на Volleycast на Анатоли Гьонов и Александър Кепев.

Този почти двучасов разговор е всичко необходимо на всеки от нас да започне да живее по – качествено само ако започне да изпълнява най-базовата функция на нашето тяло – дишането...

Пътят на Венислав започва неочаквано – с едно обаждане и една възможност.

„Аз бях в НСА, имах административна работа, трябваше да подавам някакви документи, нещо свързано с докторантурата ми. И ме вижда научният ми ръководител проф. Карабиберов, който говори по телефона, и ми казва:

„Искаш ли да станеш кондиционен треньор в мъжкия национален отбор по волейбол? Мъже.“



И аз казвам:

„Искам. Що да не искам?“

На следващия ден ме хваща за ръчичка и ме завежда при Пламен Константинов. Това е 2016 година. За първи път виждам волейболист на живо.

Пламен на втората ми година в националния отбор ме викна и ми каза:

„Искаш ли да дойдеш с мене в Русия?“ Без изобщо да се замислям казах да. И така се озовах в Новосибирск. Много пъти хората казват: „Ех, нямах шанс.“ Напротив, почти всички имаме шанс, но рядко сме готови да го вземем. Докато аз видях своя шанс и с пълни сили се вкопчих в него и просто показах, че това е моето.“

Работата му с Пламен Константинов отваря вратата към Русия – сцена, където нивото е безкомпромисно, а изискванията – максимални.

„Аз отидох в Русия на 26 години. И в същия този момент трябваше да тренирам хора, които са на по 35-36 години, които са в края на своята кариера, и са видели всичко от волейбола, и са минали през хиляди кондиционни треньори. По-голямата част от работата ми не е да даваме упражнения и да се занимаваме с тренировки. Тук играят много други неща. Неща като психология, много бързо да се ориентираш кой типаж как трябва да го управляваш, как да го излъжеш, така че той да те слуша.“

Кондиционната подготовка не е просто серии и повторения. Тя е управление на характери, доверие и авторитет.

Един от най-запомнящите се моменти в кариерата на Венислав е признанието от Дражен Лубурич:

„Преди мач Дражен идва при мене, ние сме работили дълго, 3 сезона, мисля, че направихме заедно в Локомотив. Гушна ме, ама приятелски ме гушна, и ми каза:

„Слушай какво, благодаря ти, защото аз обиколих много отбори, все топ отбори, и знай, че ти правиш разлика.“ Майната му на медалите, майната на титлите. Когато ти дойде един състезател и ти го каже, ама откровено, чисто по човешки ти каже благодаря ти за това, че си вършиш правилно работата, е това е смисълът на кондицията.“

Тук медалите отстъпват пред човешкото признание.В разговора подробно се обсъждат темите за здравето не само на професионалните спортисти, но и на обикновените хора. Наумов разказва повече за натоварването при волейболистите, дава препоръки за правилна подготовка в този спорт, така че да се постигат максимални резултати в мачовете.

„Нищо не се случва във волейбола на ниво физика, което да те накара да се измориш. Ние се изморяваме, защото ни се изморява нервната система, не защото ни се изморява тялото.“

Наумов е категоричен:

„Хора, моля ви се, спрете да правите тия простотии и да тренирате волейболисти с кръгови тренировки, с кросфит тренировки, с неща, които развиват съвсем различни системи и са със съвсем различна цел. Волейболистът трябва да тренира силово. Максимално силово... Ако увелича повече силата, отколкото е необходимо, волейболистите спират да могат да играят волейбол.“

Балансът между максимална сила и функционалност е ключов.

Чуваме и експертното мнение на Венислав по наболялата тема за неправилното дишане на съвременния човек.:

„Аз покрай треньорската си дейност се занимавам и с преподавателска дейност в колежа по спорт на професор Карабиберов. Преди три години излезе един доклад американски, в който имаше над 7 000 изследвани лица. От тези 7 000 изследвани лица, близо 4 000 бяха по някакъв начин свързани със спорта. Дали любителски, дали професионално, дали колежанско, различни спортни дисциплини. 98,5 % от тези 7 000 човека, от които 4000 са атлети, имат нефункционално дишане. Т.е. съвременният човек в момента не диша правилно.“

Дишането влияе директно върху възстановяването, концентрацията и нервната система. Без правилен дихателен модел няма устойчиво високо спортно представяне.