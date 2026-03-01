Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  3. Влади Гърков с 4 точки, Сен-Назер измъчи лидера Тур

Влади Гърков с 4 точки, Сен-Назер измъчи лидера Тур

  • 1 март 2026 | 12:46
  • 158
  • 0
Националът Владимир Гърков и неговият отбор Сан-Назер измъчи лидера във Франция Тур и отстъпи драматично у дома след много здрава битка с 2:3 (15:25, 21:25, 25:21, 25:23, 16:18) в мач от 23-ия кръг на френската Marmara SpikeLigue LNV.

Влади Гърков започна двубоя като титуляр, но бе заменен и по-късно се появи в игра в третата и четвъртата част, а в тайбрека отново стартира като основен състезател. Гърков записа 4 точки (2 аса, 29% ефективност в атака, 11% перфектно и 11% позитивно посрещане - -5).

Най-резултатен за домакините стана германският диагонала Филип Джон с 22 точки (2 аса, 56% ефективност в атака +14).

Реализатор №1 в шампионата на Франция Ник Муянович заби 25 точки (1 ас, 2 блока, 59% ефективност в атака - +18) за успеха на Тур.

Айзък Хелсинга добави още 18 точки, а Майкъл Маршмън добави още 16 точки.

Сен-Назер е предпоследен във временното класиране с актив от 20 точки (7 победи, 16 загуби).

Тур е лидер с 57 точки (19 победи, 4 загуби).

В следващия 24-и кръг Сан-Назер гостува на Плеси-Робинсън на 7 март.

Тур прима Туркоа, с Венислав Антов, също на 7 март.

