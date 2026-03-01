Алекс Николов: Много малко не ни достигна

Спортист №2 на България и волейболист №2 в света за 2025 година Александър Николов бе разочарован от загубата на своя отбор Кучинс Лубе (Чивитанова) от Рано (Верона) с 1:3(25:27, 28:30, 25:17, 21:25) в полуфинала за Суперкупата на Италия в Триест.

Алекс Николов изигра поредния си страхотен мач за Лубе и заби 26 точки (6 аса!, 1 блок, 48% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане - +9).

Българският национал бе категоричен, че отборът му е бил на крачка от финала.

„Малко! Наистина, много малко не ни достигна! Имахме няколко геймбола. В една от ситуациите взехме видео проверка и топката беше вътре с 10 сантиметра. Срещу отбор като Верона, когато имаш шанс да затвориш гейм, трябва да го направиш. Те не ти дават много възможности“, заяви Алекс Николов пред медиите.