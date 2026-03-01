Олимпийска медалистка блокирана на летището в Дубай

Двукратната олимпийска медалистка по бадминтон Пусарла Синдху (Индия) съобщи, че е останала блокирана на летището в Дубай по пътя си към турнира All England Open в Бирмингам, след като полетите в града бяха преустановени в резултат на продължаващия конфликт в региона.

Експлозии се чуха в целия Персийски залив, докато Иран отговаряше на американските и израелските въздушни удари, като взривове се случиха в столицата на Обединените арабски емирства Абу Даби и Дубай, което доведе до спиране на всички полети от международното летище в Дубай.

„На всички, които ми пишеха и се свързаха с мен… благодаря, това наистина означава много. В момента съм в безопасност, аз съм с екипа си и се справяме добре, тъй като ситуацията около войната с Иран продължава да се развива“, написа Синдху в публикация в социалните мрежи в събота.

В актуализация в неделя тя добави, че са „преместени на по-сигурно място“, докато „чакат нещата да се успокоят“.

Турнирът в Англия трябва да започне на 3 март.

Международната федерация по бадминтон (BWF) заяви, че следи ситуацията заедно с организаторите на турнира, за да помогне на спортистите и длъжностните лица, които може да се сблъскат с трудности при пътуването, пише Ройтерс.

„BWF работи с организаторите на турнира и националните асоциации, за да оцени условията за пътуване, докато нашите оперативни екипи поддържат контрол в реално време върху ситуацията и са готови да помогнат на делегациите, които изпитват закъснения или промени в маршрута“, се казва в изявлението.