  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Антоанета Костадинова спечели бронз на Европейското първенство по спортна стрелба

Антоанета Костадинова спечели бронз на Европейското първенство по спортна стрелба

  • 1 март 2026 | 13:29
Антоанета Костадинова спечели бронз на Европейското първенство по спортна стрелба

Антоанета Костадинова спечели бронзов медал на Европейското първенство по спортна стрелба в Ереван.

Костадинова завърши трета във финала на 10 метра пистолет индивидуално за жени с 215.0 точки.

Мирослава Минчева завърши шеста във финала със 154.7 точки.

Шампионка стана унгарката Вероника Майор.

България взе бронз отборно на 10 метра пистолет при жените със сбор от 1710 точки.

Антоанета Костадинова и Мирослава Минчева влязоха във финала с еднакъв резултат 574 точки. Третата българска представителката Адиел Илиева е 39-а с 562 точки.

Сборът на трите им донесе бронз в отборното класиране, като отстъпиха единствено на Унгария и Грузия.

Краев и Апоел успяха да се евакуират

Краев и Апоел успяха да се евакуират

  • 28 фев 2026 | 23:51
  • 7306
  • 5
Весела Лечева излезе с открито писмо по повод проблемите в Българската федерация по вдигане на тежести
  • 28 фев 2026 | 12:56
  • 1782
  • 0

Весела Лечева излезе с открито писмо по повод проблемите в Българската федерация по вдигане на тежести

  • 28 фев 2026 | 12:56
  • 1782
  • 0
След намеса на ММС националите по вдигане на тежести остават на "Спортпалас"

След намеса на ММС националите по вдигане на тежести остават на "Спортпалас"

  • 28 фев 2026 | 10:53
  • 4262
  • 1
Българките записаха загуби на четвъртфиналите в Мюлхайм

Българките записаха загуби на четвъртфиналите в Мюлхайм

  • 27 фев 2026 | 21:42
  • 967
  • 0
13-о място за България на сабя за младежи на ЕП по фехтовка

13-о място за България на сабя за младежи на ЕП по фехтовка

  • 27 фев 2026 | 20:28
  • 486
  • 0
"Спортист на годината" в Перник ще е следващата седмица

"Спортист на годината" в Перник ще е следващата седмица

  • 27 фев 2026 | 18:32
  • 445
  • 0
Георги Иванов: БФС няма вина за терените на клубовете, efbet Лига няма да е под 14 отбора
  • 1 март 2026 | 13:15
  • 6155
  • 34

Георги Иванов: БФС няма вина за терените на клубовете, efbet Лига няма да е под 14 отбора

  • 1 март 2026 | 13:15
  • 6155
  • 34
Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата
  • 1 март 2026 | 11:55
  • 24222
  • 57

Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата

  • 1 март 2026 | 11:55
  • 24222
  • 57
Кремонезе 0:0 Милан, нов голям пропуск на Леао

Кремонезе 0:0 Милан, нов голям пропуск на Леао

  • 1 март 2026 | 13:30
  • 3895
  • 0
Бивш халф на ЦСКА: Всички предразсъдъци за България се оправдаха

Бивш халф на ЦСКА: Всички предразсъдъци за България се оправдаха

  • 1 март 2026 | 13:56
  • 6853
  • 11
Марек 1:0 Янтра (Габрово)

Марек 1:0 Янтра (Габрово)

  • 1 март 2026 | 14:30
  • 2215
  • 0
Шампионът на SENSHI 30 GRAND PRIX Жак Риков пред Sportal.bg: Най-великата вечер в живота ми!
  • 1 март 2026 | 10:23
  • 2976
  • 1

Шампионът на SENSHI 30 GRAND PRIX Жак Риков пред Sportal.bg: Най-великата вечер в живота ми!

  • 1 март 2026 | 10:23
  • 2976
  • 1