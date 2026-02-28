Коболи срещу Тиафо в битка за трофея в Акапулко

Италианецът Фабио Коболи и американецът Франсис Тиафо се класираха за финала на турнира по тенис на твърда настилка в Акапулко (Мексико) от сериите ATP 500 с награден фонд 2,46 милиона долара.

Петият поставен Коболи отстрани сърбина Миомир Кецманович на полуфиналите със 7:6(5), 3:6, 6:4 за два часа и 29 минути игра. В третия сет италианският тенисист навакса изоставане от 1:3 до преднина от 5:3 в своя полза и приключи двубоя при 6:4.

Осмият в схемата Тиафо се наложи над сънародника си Брандън Накашима след обрат с 3:6, 7:6(6), 6:4 в мач, продължил два часа и 52 минути. След оспорвания втори сет, Франсис Тиафо поведе с 5:2 в третата част и стигна до успешното 6:4.

Снимки: Gettyimages