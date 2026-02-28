Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Веласкес разкрива подхода на Левски за предстоящия тежък цикъл от мачове - на живо от пресконференцията на испанския специалист
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Три американки на полуфиналите в Остин

Три американки на полуфиналите в Остин

  • 28 фев 2026 | 09:32
  • 191
  • 0
Три американки на полуфиналите в Остин

Три американки достигнаха до полуфиналите на турнира по тенис на твърда настилка WTA 250 в Остин (САЩ) с награден фонд 283 347 долара.

Четвъртата поставена Пейтън Стърнс се нуждаеше от четири мачбола, за да затвори срещата с Оксана Селехметева (Русия). Тя спечели с 6:1, 5:7, 7:5, за да достигне до най-добрите четири на домашния си турнир за първия път.

На полуфиналите Стърнс ще срещне Кимбърли Бирел, която в изцяло австралийски сблъсък се справи със сънародничката си Айля Томлянович - 6:3, 6:3. Бирел достига до тази фаза за четвърти път в кариерата си на състезание на WTA и за втори път от началото на годината.

Тейлър Таунзенд (САЩ) се наложи над Ребека Масарова (Швейцария) с 5:7, 6:2, 6:2 за 2 часа и 20 минути и се класира за първия си полуфинал в Остин. Следващата ѝ съперничка ще бъде Ашли Крюгер (САЩ), която постигна успех над китайката Юе Юан със 7:6(5), 6:4.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Водачката в схемата Паолини се класира за полуфиналите в Мерида

Водачката в схемата Паолини се класира за полуфиналите в Мерида

  • 28 фев 2026 | 09:50
  • 222
  • 0
Коболи срещу Тиафо в битка за трофея в Акапулко

Коболи срещу Тиафо в битка за трофея в Акапулко

  • 28 фев 2026 | 09:36
  • 248
  • 0
Медведев срещу Грикспоор на финала в Дубай

Медведев срещу Грикспоор на финала в Дубай

  • 27 фев 2026 | 19:35
  • 747
  • 0
Аржентински тенисист е наказан за близо седем години за уреждане на мачове

Аржентински тенисист е наказан за близо седем години за уреждане на мачове

  • 27 фев 2026 | 18:07
  • 957
  • 1
Донски отпадна на полуфиналите на двойки в Индия

Донски отпадна на полуфиналите на двойки в Индия

  • 27 фев 2026 | 17:24
  • 652
  • 0
Камила Джорджи се завръща с важни новини: бременна и омъжена

Камила Джорджи се завръща с важни новини: бременна и омъжена

  • 27 фев 2026 | 16:40
  • 3137
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо! Веласкес застава пред медиите

Гледайте на живо! Веласкес застава пред медиите

  • 28 фев 2026 | 10:39
  • 359
  • 3
Ще продължи ли победният ход на ЦСКА и срещу Септември (Сф)?

Ще продължи ли победният ход на ЦСКА и срещу Септември (Сф)?

  • 28 фев 2026 | 07:45
  • 6161
  • 55
Добруджа и Черно море са в различно настроение - кой ще надделее?

Добруджа и Черно море са в различно настроение - кой ще надделее?

  • 28 фев 2026 | 08:00
  • 2103
  • 5
Берое без Салидо ще иска да избяга от последните места в гостуването си на Ботев (Враца)

Берое без Салидо ще иска да избяга от последните места в гостуването си на Ботев (Враца)

  • 28 фев 2026 | 07:30
  • 2365
  • 0
Легендата Краус пред Sportal.bg: Надявам се българин да стане шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX

Легендата Краус пред Sportal.bg: Надявам се българин да стане шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX

  • 28 фев 2026 | 09:06
  • 1483
  • 0
Клубовете от елита дават 59 млн. евро за заплати

Клубовете от елита дават 59 млн. евро за заплати

  • 28 фев 2026 | 01:30
  • 7441
  • 5