Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Веласкес разкрива подхода на Левски за предстоящия тежък цикъл от мачове - на живо от пресконференцията на испанския специалист
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Водачката в схемата Паолини се класира за полуфиналите в Мерида

Водачката в схемата Паолини се класира за полуфиналите в Мерида

  • 28 фев 2026 | 09:50
  • 222
  • 0
Водачката в схемата Паолини се класира за полуфиналите в Мерида

Поставената под номер 1 в основната схема Джазмин Паолини (Италия) се класира за полуфиналите на турнира по тенис на твърда настилка WTA 500 в Мерида (Мексико) с награден фонд 1.2 милиона долара.

Паолини загуби първия сет за по-малко от половин час срещу Кейти Боултър (Великобритания) но направи обрат - 0:6, 6:3, 6:3 за близо два часа на корта, за да си осигури място в следващия кръг.

За място на финала италианката ще играе срещу Кристина Букса (Испания), която елиминира шампионката от 2024 година Зейнеп Сьонмез (Турция) с 6:3, 6:4.

37-годишната китайка Шуай Чжан, която във втория кръг победи защитаващата титлата си и втора поставена Ема Наваро (САЩ) с 6:4, 6:4, се справи и с квалификантката Виктория Хименес Касинцева (Андора) с 6:1, 6:3, за да достигне до първи полуфинал на WTA 500 от 2022 година насам.

Следващата й съперника ще бъде Магдалена Фрех (Полша), която се наложи над четвъртата в схемата Мари Боузкова (Чехия) с 6:3, 4:6, 6:3.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Коболи срещу Тиафо в битка за трофея в Акапулко

Коболи срещу Тиафо в битка за трофея в Акапулко

  • 28 фев 2026 | 09:36
  • 249
  • 0
Три американки на полуфиналите в Остин

Три американки на полуфиналите в Остин

  • 28 фев 2026 | 09:32
  • 192
  • 0
Медведев срещу Грикспоор на финала в Дубай

Медведев срещу Грикспоор на финала в Дубай

  • 27 фев 2026 | 19:35
  • 747
  • 0
Аржентински тенисист е наказан за близо седем години за уреждане на мачове

Аржентински тенисист е наказан за близо седем години за уреждане на мачове

  • 27 фев 2026 | 18:07
  • 957
  • 1
Донски отпадна на полуфиналите на двойки в Индия

Донски отпадна на полуфиналите на двойки в Индия

  • 27 фев 2026 | 17:24
  • 652
  • 0
Камила Джорджи се завръща с важни новини: бременна и омъжена

Камила Джорджи се завръща с важни новини: бременна и омъжена

  • 27 фев 2026 | 16:40
  • 3139
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо! Веласкес застава пред медиите

Гледайте на живо! Веласкес застава пред медиите

  • 28 фев 2026 | 10:39
  • 366
  • 3
Ще продължи ли победният ход на ЦСКА и срещу Септември (Сф)?

Ще продължи ли победният ход на ЦСКА и срещу Септември (Сф)?

  • 28 фев 2026 | 07:45
  • 6178
  • 55
Добруджа и Черно море са в различно настроение - кой ще надделее?

Добруджа и Черно море са в различно настроение - кой ще надделее?

  • 28 фев 2026 | 08:00
  • 2105
  • 5
Берое без Салидо ще иска да избяга от последните места в гостуването си на Ботев (Враца)

Берое без Салидо ще иска да избяга от последните места в гостуването си на Ботев (Враца)

  • 28 фев 2026 | 07:30
  • 2367
  • 0
Легендата Краус пред Sportal.bg: Надявам се българин да стане шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX

Легендата Краус пред Sportal.bg: Надявам се българин да стане шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX

  • 28 фев 2026 | 09:06
  • 1484
  • 0
Клубовете от елита дават 59 млн. евро за заплати

Клубовете от елита дават 59 млн. евро за заплати

  • 28 фев 2026 | 01:30
  • 7444
  • 5