Водачката в схемата Паолини се класира за полуфиналите в Мерида

Поставената под номер 1 в основната схема Джазмин Паолини (Италия) се класира за полуфиналите на турнира по тенис на твърда настилка WTA 500 в Мерида (Мексико) с награден фонд 1.2 милиона долара.

Паолини загуби първия сет за по-малко от половин час срещу Кейти Боултър (Великобритания) но направи обрат - 0:6, 6:3, 6:3 за близо два часа на корта, за да си осигури място в следващия кръг.

За място на финала италианката ще играе срещу Кристина Букса (Испания), която елиминира шампионката от 2024 година Зейнеп Сьонмез (Турция) с 6:3, 6:4.

37-годишната китайка Шуай Чжан, която във втория кръг победи защитаващата титлата си и втора поставена Ема Наваро (САЩ) с 6:4, 6:4, се справи и с квалификантката Виктория Хименес Касинцева (Андора) с 6:1, 6:3, за да достигне до първи полуфинал на WTA 500 от 2022 година насам.

Следващата й съперника ще бъде Магдалена Фрех (Полша), която се наложи над четвъртата в схемата Мари Боузкова (Чехия) с 6:3, 4:6, 6:3.

Снимки: Gettyimages