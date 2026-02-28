ПСЖ поиска отлагане на мача с Нант

Мачът на Пари Сен Жермен срещу Нант от 26-ия кръг на Лига 1, насрочен за 14 март, може да бъде отложен за края на април. Парижкият клуб поиска промяна в календара, за да се подготви по-добре за осминафиналите на Шампионската лига.
„Пари Сен Жермен, след споразумението с Нант, поиска от борда на директорите на ПФЛ да проведе мача през седмицата, започваща на 20 април 2026 г.“ – съобщиха от Лигата.
ПСЖ елиминира Монако с общ резултат 5:4 тази седмица, за да се класира за осминафиналите на Шампионската лига, където ще се изправи срещу Челси.
Първият мач ще се проведе на 11 март в Париж, а реваншът – на 17 март в Лондон.
Снимки: Imago