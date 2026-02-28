ПСЖ поиска отлагане на мача с Нант

Мачът на Пари Сен Жермен срещу Нант от 26-ия кръг на Лига 1, насрочен за 14 март, може да бъде отложен за края на април. Парижкият клуб поиска промяна в календара, за да се подготви по-добре за осминафиналите на Шампионската лига.



„Пари Сен Жермен, след споразумението с Нант, поиска от борда на директорите на ПФЛ да проведе мача през седмицата, започваща на 20 април 2026 г.“ – съобщиха от Лигата.

PSG have asked LFP to postpone their Ligue 1 match against FC Nantes to late April in order to rest and avoid playing any games between the two Champions League Round of 16 matches vs. Chelsea.



FC Nantes has approved it — all that remains is LFP’s board of directors approval. pic.twitter.com/4mJDLjOYLh — PSG Report (@PSG_Report) February 27, 2026

ПСЖ елиминира Монако с общ резултат 5:4 тази седмица, за да се класира за осминафиналите на Шампионската лига, където ще се изправи срещу Челси.



Първият мач ще се проведе на 11 март в Париж, а реваншът – на 17 март в Лондон.

