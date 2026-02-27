Популярни
Кристина Григорова спечели титлата на Държавното първенство по фигурно пързаляне

  • 27 фев 2026 | 22:17
  • 139
  • 0


Кристина Григорова спечели титлата при жените на Държавното първенство по фигурно пързаляне за всички възраст, което се провежда в Зимния дворец в София. Григорова от клуб Танци на лед Денкова-Стависки събра сбор от 128.20 точки, след като беше първа в кратката и във волната програма. Втора се нареди Анастасия Юрчук (Ледена звезда) със 112.12, а трета е Наталия Пеева (Славия) с 95.21.

Участничката на Олимпийските игри в Милано - Кортина Александра Фейгин пропуска шампионата.

При мъжете златото взе Александър Златков от Елит със сбор от 195.82 точки. Той беше втори след кратката програма, но получи първа оценка за волната 134.77 и спечели. Втори остана Беат Шумперли (Елит) със 174.89 точки, след като допусна грешки във волната програма. Трети е Филип Каймакчиев (Ледена звезда) със 174.89, следван от Лари Луполоувър (Звездите на София) със 157.68.




София Чън от Танци на лед Денкова-Стависки триумфира при девойките със 150.87 точки, а при юношите шампион стана Йоанис Апосту (Елит) със 153.50 точки.

В надпреварата участват над 200 фигуристи във всички възрастови групи. В събота и неделя е състезанието при по-малките.

