  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. България с четвърта поредна загуба на световното по хокей на лед

България с четвърта поредна загуба на световното по хокей на лед

  • 27 фев 2026 | 19:41
  • 392
  • 0
Националният отбор на България загуби с 1:4 (1:0, 0:3, 0:1) от Турция и записа четвърто поредно поражение на световното първенство по хокей на лед за жени в Дивизия III, група "А".

Българските състезателки започнаха силно и поведоха в първата част с попадение на Мария Руневска, но след това допуснаха обрат след три безответни гола във втората третина и още един в последната част.

Поражението остави българския състав на последното шесто място в класирането с 1 точка. Лидер е съставът на Турция с 9 точки. В последния си мач от групата българките излизат срещу Сърбия.

