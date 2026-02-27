България с четвърта поредна загуба на световното по хокей на лед

Националният отбор на България загуби с 1:4 (1:0, 0:3, 0:1) от Турция и записа четвърто поредно поражение на световното първенство по хокей на лед за жени в Дивизия III, група "А".

Българските състезателки започнаха силно и поведоха в първата част с попадение на Мария Руневска, но след това допуснаха обрат след три безответни гола във втората третина и още един в последната част.

Поражението остави българския състав на последното шесто място в класирането с 1 точка. Лидер е съставът на Турция с 9 точки. В последния си мач от групата българките излизат срещу Сърбия.