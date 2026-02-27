Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Зографски преодоля квалификацията на шанцата в Кулм

Зографски преодоля квалификацията на шанцата в Кулм

  • 27 фев 2026 | 16:50
  • 285
  • 0
Зографски преодоля квалификацията на шанцата в Кулм

Владимир Зографски се класира 20-и в квалификацията на една от най-големите шанци в Кулм (Австрия) от Световната купа по ски скокове.

Българинът, който зае десето място на голямата шанца на Fлимпийските игри в Милано-Кортина, направи скок от 205.5 метра и получи 184.0 точки, което бе достатъчно да намери място в първите 20 и да си гарантира участие в основното състезание утре.

Най-добър опит в квалификациите направи австриецът Щефан Ембахер, който регистрира 219.0 метра и 210.4 точки.

Основното състезание, в което участват първите 40 от квалификациите, ще се проведе утре

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Зимни спортове

Леон Драйзайтъл: Нямахме подходящ план за Олимпиадата

Леон Драйзайтъл: Нямахме подходящ план за Олимпиадата

  • 27 фев 2026 | 13:08
  • 405
  • 0
Тежката дума на феновете: Лора Христова е най-голямата сензация в биатлона на Игрите в Италия

Тежката дума на феновете: Лора Христова е най-голямата сензация в биатлона на Игрите в Италия

  • 27 фев 2026 | 11:53
  • 7695
  • 11
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 27 фев 2026 | 08:16
  • 499
  • 0
Кристина Григорова с победа в кратката програма на Държавното по фигурно пързаляне

Кристина Григорова с победа в кратката програма на Държавното по фигурно пързаляне

  • 27 фев 2026 | 01:25
  • 701
  • 0
Троян награди Милена Тодорова и Владимир Илиев

Троян награди Милена Тодорова и Владимир Илиев

  • 26 фев 2026 | 16:32
  • 3576
  • 1
Лора Христова номинирана за най-изненадващо представяне на Олимпиадата

Лора Христова номинирана за най-изненадващо представяне на Олимпиадата

  • 26 фев 2026 | 15:17
  • 2984
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Славия 0:0 ЦСКА 1948

Славия 0:0 ЦСКА 1948

  • 27 фев 2026 | 17:45
  • 3837
  • 4
Монтана и Ботев приспаха всички фенове на футбола

Монтана и Ботев приспаха всички фенове на футбола

  • 27 фев 2026 | 17:12
  • 15691
  • 28
Нов мач, нов червен картон за Спартак (Варна), но този път "соколите" се пречупиха срещу десетима от Арда

Нов мач, нов червен картон за Спартак (Варна), но този път "соколите" се пречупиха срещу десетима от Арда

  • 27 фев 2026 | 14:39
  • 31243
  • 51
Вечното дерби Реал Мадрид - Ман Сити на осминафиналите в Шампионската лига

Вечното дерби Реал Мадрид - Ман Сити на осминафиналите в Шампионската лига

  • 27 фев 2026 | 13:00
  • 46399
  • 71
Изцяло италиански сблъсък в осминафиналите на Лига Европа, Астън Вила ще пътува до Франция

Изцяло италиански сблъсък в осминафиналите на Лига Европа, Астън Вила ще пътува до Франция

  • 27 фев 2026 | 14:20
  • 20546
  • 3
Две от жалбите срещу Асен Златев отпаднаха - ето кой единствен блокира родните щанги

Две от жалбите срещу Асен Златев отпаднаха - ето кой единствен блокира родните щанги

  • 27 фев 2026 | 13:56
  • 13799
  • 11